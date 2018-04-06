الغرفة التجارية بشمال سيناء تستعد لافتتاح معرض للسلع فى العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت الغرفة التجارية بشمال سيناء اليوم، بدء التجهيزات لافتتاح معرض للسلع المتنوعة فى مدينة العريش.

وقال عبدالله قنديل بدوى، رئيس غرفة شمال سيناء التجارية، إن المعرض سيشمل جميع أنواع المواد الغذائية، والخضروات والفواكه واللحوم والأسماك، بمشاركة تجار المحافظة.

وأشار بدوى ان المعرض يستهدف المستلزمات من السلع للأهالى بسعرها الرسمى وبدون أى استغلال، لافتا أنه جارى التجهيز للمعرض بعد انتهاء الإجراءات الرسمية.