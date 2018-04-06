العراق: مقتل 3 عناصر من تنظيم "داعش" شمال بعقوبة

العراق: مقتل 3 عناصر من تنظيم "داعش" شمال بعقوبةالجمعة، 06 أبريل 2018 02:28 م
الجيش العراقى
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أفاد مصدر أمنى عراقى فى محافظة ديالى اليوم الجمعة بأن قوة أمنية مشتركة قتلت ثلاثة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى، فى عملية نوعية قرب بحيرة حمرين شمال مدينة بعقوبة.
وأوضح المصدر وفقا لقناة (السومرية نيوز) أن العملية جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة.
يشار إلى أن العديد من عناصر تنظيم "داعش" قتلوا خلال الأشهر الماضية فى عمليات نوعية مماثلة فى ديالى.
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