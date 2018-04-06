video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 أبريل 2018 02:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق: مقتل 3 عناصر من تنظيم "داعش" شمال بعقوبة

الجمعة، 06 أبريل 2018 02:28 م
العراق: مقتل 3 عناصر من تنظيم "داعش" شمال بعقوبة الجيش العراقى


أ ش أ
إضافة تعليق

أفاد مصدر أمنى عراقى فى محافظة ديالى اليوم الجمعة بأن قوة أمنية مشتركة قتلت ثلاثة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى، فى عملية نوعية قرب بحيرة حمرين شمال مدينة بعقوبة.

وأوضح المصدر وفقا لقناة (السومرية نيوز) أن العملية جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة.

يشار إلى أن العديد من عناصر تنظيم "داعش" قتلوا خلال الأشهر الماضية فى عمليات نوعية مماثلة فى ديالى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المدفعية التركية تقصف مناطق حدودية بإقليم كردستان شمال العراق

مقتل 14 عنصرا من حزب العمال الكردستانى فى غارات تركية بشمال العراق

العراق

أخبار عربية

بعقوبة

داعش




لا تفوتك
12 علامة تظهر على طفلك إذا كان ممارسًا للعبة "الحوت الأزرق".. تعرف عليها

12 علامة تظهر على طفلك إذا كان ممارسًا للعبة "الحوت الأزرق".. تعرف عليها

رئيس الأهلى السعودى يعلن ضم عبد الله السعيد

رئيس الأهلى السعودى يعلن ضم عبد الله السعيد

"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية

"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية

"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)

"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)

مرتضى منصور يطلب تفويضا لتعديل لائحة الزمالك فى إعلان عمومية مايو

مرتضى منصور يطلب تفويضا لتعديل لائحة الزمالك فى إعلان عمومية مايو

الأقباط يحيون "الجمعة العظيمة" بالصلاة من السادسة صباحًا حتى المساء

الأقباط يحيون "الجمعة العظيمة" بالصلاة من السادسة صباحًا حتى المساء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة