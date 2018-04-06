الرئاسة الفلسطينية تدين عمليات القتل والقمع التى يقوم بها الاحتلال فى غزة







أ ش أ

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بشدة عمليات القتل والقمع، التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مواجهة الهبة الجماهيرية الشعبية السلمية، التى أدت إلى سقوط 8 شهداء ومئات الجرحى فى قطاع غزة.



وطالبت الرئاسة الفلسطينية، فى بيان، مندوب دولة فلسطين فى الأمم المتحدة، وفى الجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي، بالتحرك الفورى مع كافة الأطراف الدولية للعمل على وقف هذه الوحشية والقتل المتعمد من قبل جيش الاحتلال فى مواجهة أبرياء عزل، خرجوا فى مسيرة سلمية للدفاع عن حقهم بالعيش والحرية والكرامة.



وجددت الرئاسة، التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، وفى مقدمته مجلس الأمن الدولى لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، فى مواجهة جيش الاحتلال الذى يستخدم القتل والقمع لإسكات صوت الحق والعدل الفلسطيني.