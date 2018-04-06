الرئاسة الفلسطينية تدين عمليات القتل والقمع التى يقوم بها الاحتلال فى غزة

الرئاسة الفلسطينية تدين عمليات القتل والقمع التى يقوم بها الاحتلال فى غزةالجمعة، 06 أبريل 2018 11:21 م
مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلى
إضافة تعليق
أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بشدة عمليات القتل والقمع، التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مواجهة الهبة الجماهيرية الشعبية السلمية، التى أدت إلى سقوط 8 شهداء ومئات الجرحى فى قطاع غزة.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية، فى بيان، مندوب دولة فلسطين فى الأمم المتحدة، وفى الجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي، بالتحرك الفورى مع كافة الأطراف الدولية للعمل على وقف هذه الوحشية والقتل المتعمد من قبل جيش الاحتلال فى مواجهة أبرياء عزل، خرجوا فى مسيرة سلمية للدفاع عن حقهم بالعيش والحرية والكرامة.
وجددت الرئاسة، التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، وفى مقدمته مجلس الأمن الدولى لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، فى مواجهة جيش الاحتلال الذى يستخدم القتل والقمع لإسكات صوت الحق والعدل الفلسطيني.
إضافة تعليق
"الليزك".. العمى فى شعاع ليزر..حلموا بالاستغناء عن النظارة.. فضاع بصرهم وتحولت حياتهم لكارثة.. رؤية هالات حول الضوء والألوان بطريقة خاطئة أحد أهم المضاعفات.. ضحايا لـ"اليوم السابع":فكرنا فى الانتحار بعد العملية
"جمعة الكاوتشوك" ترعب جيش الاحتلال.. الفلسطينيون يحتشدون على طول الشريط الحدودى بالجمعة الثانية لمسيرة العودة.. إشعال النار فى ألاف الإطارات التالفة.. إسرائيل تطلق الرصاص الحى وتستعين بـ"المراوح".. (صور)
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة