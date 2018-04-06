الدقهلية تحصد المركز الثانى بمسابقة أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية

الدقهلية شريف الديب

حصدت محافظة الدقهلية تحت رعاية على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، المركز الثانى فى مسابقة أوائل الطلبة للصف الثالث الثانوى على مستوى الجمهورية، والتى أقيمت بمبنى اتحاد الطلبة بالعجوزة .

مثل أوائل الطلبة طلاب إدارة ميت سلسيل التعليمية من القسم الأدبى الطالب حسن محمد السعيد شعير الطالب إبراهيم حسن عبد الرحمن، ومن قسم علمى علوم الطالب محمود فاضل بركات، والطالب خالد معن الرفاعى، ومن القسم علمى رياضة الطالب يوسف على حسن، والطالب أحمد عبد الحميد.

وحضر تكريم الطلاب الفائزين الدكتور رضا حجازى - رئيس قطاع التعليم العام، و ياسر عبد العزيز - رئيس الادارة المركزية للتعليم الثانوى والمشرف على التعليم الخاص والدولى، و أحمد موسى - رائد عام لإتحاد طلاب مدارس الجمهورية، وكانت التصفيات بين محافظات (الدقهلية و القاهرة والمنيا وقنا وكفر الشيخ ) حيث فازت محافظة القاهرة بالمركز الأول، ومحافظة الدقهلية بالمركز الثانى، ومحافظة قنا المركز الثالث، ومحافظة المنيا بالمركز الرابع، وتم تكريم الفرق الفائزة بمنحهم شهادات تقدير تقديرا لمجهوداتهم.