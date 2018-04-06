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الجمعة، 06 أبريل 2018 04:09 م
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الدفاع الروسية: "جبهة النصرة" و"الجيش الحر" يخططان لهجوم كيماوى فى درعا السورية

الجمعة، 06 أبريل 2018 02:50 م
الدفاع الروسية: "جبهة النصرة" و"الجيش الحر" يخططان لهجوم كيماوى فى درعا السورية وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو


أ ش أ
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أكد مركز المصالحة الروسى فى سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة أن التشكيلات المسلحة الخارجة جنوب سوريا تحضر لسلسلة من الاستفزازات، بما فيها استعمال مواد كيميائية سامة.

وقال رئيس مركز المصالحة الروسى الجنرال يورى يفتوشينكو - فى تصريح نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إنه وفق المعطيات التى حصل عليها من مسلحى (أحرار الشام)، الذين انتقلوا إلى جانب الحكومة، فإن المجموعات المسلحة جنوب سوريا تحضر لسلسلة من الاستفزازات، بما فى ذلك استخدام مواد سامة"، مضيفا أن تنظيمى جبهة النصرة والجيش السورى الحر خططا لتفجير ذخائر كيميائية محشوة بالكلور، يدوية الصنع فى مدينة درعا جنوبى سوريا وفى مناطق أخرى.

وأشار يفتوشينكو إلى أن المسلحين يخططون لتصوير عواقب الاستخدام المزعوم للذخائر الكيميائية، لاتهام القوات الحكومية بقتل المدنيين إضافة إلى تبرير أفعالهم بخرق الهدنة فى درعا.

 

 


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