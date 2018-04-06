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الحريرى: مؤتمر "سيدر" بباريس يعكس حرص المجتمع الدولى على استقرار لبنان

الجمعة، 06 أبريل 2018 02:11 م
الحريرى: مؤتمر "سيدر" بباريس يعكس حرص المجتمع الدولى على استقرار لبنان رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى


أ ش أ
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أكد رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى أن انعقاد مؤتمر "سيدر" بباريس، يعكس حرص المجتمع الدولى على استقرار لبنان.

جاء ذلك فى كلمة الحريرى فى بدء أعمال المؤتمر الدولى لدعم الاقتصاد اللبنانى "سيدر" اليوم الجمعة بباريس، بمشاركة 37 دولة بينها مصر و 14 منظمة إقليمية ودولية.
وأكد رئيس الوزراء اللبنانى أن انعقاد المؤتمر يعكس حرص المجتمع الدولى على استقرار لبنان، وقال فى كلمته الافتتاحية للمؤتمر - إن لبنان بلد صغير يواجه تحديات كبيرة اقتصادية وأمنية، تزيد من حدتها الحرب فى سوريا وأزمة اللاجئين السوريين فى لبنان، مؤكدا أن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار لبنان.

وأوضح الحريرى أن معدل النمو السنوى فى لبنان انهار من 8 % إلى 1 % جراء الحرب فى سوريا وتدفقات النازحين السوريين، وأنه بحسب البنك الدولى فإن خسائر الناتج الداخلى اللبنانى جراء الأزمة السورية بلغت 18 مليار دولار حتى 2015.

وأشار إلى ازدياد الفقر والبطالة وتراجع الصادرات بواقع الثلث وإلى تدهور البنية التحتية الحالية، وضعف الاقتصاد وتأثر المؤسسات. وذكر بأن لبنان انتخب الرئيس ميشيل عون منذ 18 شهرا وشكلت حكومة وفاق وطنى بهدف استعادة ثقة المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع الدولى فى مؤسسات الدولة.

وأكد الحريرى أن المؤتمر الذى يحمل اسم "باريس ٤" أو "سيدر"، سيشهد عرض رؤية الحكومة اللبنانية لتحقيق الاستقرار والنمو واستحداث فرص العمل، القائمة على عدة محاور وهى زيادة الاستثمارات فى البنية التحتية وتقليص العجز العام بواقع 7 % خلال السنوات الخمس القادمة وإجراء إصلاحات هيكلية تستهدف مكافحة الفساد وتحسين الحوكمة الضريبية وإعادة هيكلة القطاع العام ورقمنة الحكومة وتحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى الإصلاحات القطاعية.


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