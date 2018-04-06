التلفزيون السورى: قوات الحرس الجمهورى تدخل مزارع دوما







رويترز

أعلن التلفزيون الرسمى السورى، اليوم الجمعة، أن قوات الحرس الجمهورى تدخل مزارع دوما، فيما أشار المرصد إلى أن الضربات الجوية على دوما قتلت 27 شخصا بينهم 5 أطفال.

وأشار المرصد السورى إلى استهداف غارات لمدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق لأول مرة منذ عشرة أيام، وذلك وفق ما نقلت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل.

وأوضح التلفزيون السورى، أن جماعة جيش الإسلام تقصف مدنيين عند معبر قرب دوما، فيما أشار المرصد السورى إلى أن مدنيان قتلا على الأقل الجمعة، فى غارات للطيران الجيش السورى على مدينة دوما، آخر جيب للمعارضة قرب دمشق، بحسب ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.