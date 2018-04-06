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البنتاجون: لا تغيير فى سياسة قتال داعش الإرهابى فى سوريا

الجمعة، 06 أبريل 2018 01:57 م
البنتاجون: لا تغيير فى سياسة قتال داعش الإرهابى فى سوريا تنظيم داعش الإرهابى


(رويترز)
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أمس الخميس، إن سياسة الجيش الأمريكى حيال قتال تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا لم تتغير بعد مناقشات مع الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع وإنه لم يتم تحديد جدول زمنى للجيش لسحب القوات.

وقال مسئول كبير بالإدارة الأمريكية يوم الأربعاء، إن ترامب وافق فى اجتماع لمجلس الأمن القومى هذا الأسبوع على إبقاء القوات الأمريكية فى سوريا لفترة أطول من أجل هزيمة تنظيم داعش الإرهابى لكنه يريد سحبها فى وقت قريب نسبيا.

وعبر ترامب عن رغبته فى سحب القوات الأمريكية من سوريا خلال خطاب الأسبوع الماضى، وقال مسئولون إنه ضغط من أجل الانسحاب المبكر خلال محادثات غير معلنة مع معاونيه لشئون الأمن القومى.

وقال اللفتنانت جنرال كينيث مكينزي فى بيان صحفى بالبنتاجون "كان اعتقادنا دائما هو أنه مع وصولنا إلى النهاية فى المواجهة مع تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا فإننا سنعدل مستوى وجودنا هناك، وبالتإلى فمن هذا المنطلق لم يتغير شىء فعليا".

وأضاف مكينزي أن ترامب لم يحدد للجيش الأمريكى أى جدول زمنى.

 


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