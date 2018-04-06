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الجمعة، 06 أبريل 2018 10:56 م
خالد صلاح
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الاحتلال الإسرائيلى يقرر منع إدخال إطارات السيارات إلى غزة

الجمعة، 06 أبريل 2018 09:44 م
الاحتلال الإسرائيلى يقرر منع إدخال إطارات السيارات إلى غزة إطارات السيارات مع الفلسطينيين


أ ش أ
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أكد رئيس اللجنة الرئاسية الفلسطينية لتنسيق دخول البضائع لغزة رائد فتوح، إن "الاحتلال الإسرائيلى ألغى تنسيق إدخال عدد من الشاحنات التى كان من المقرر أن تورد إطارات سيارات إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم الأحد القادم".


وقال فتوح - فى تصريح صحفى مساء اليوم الجمعة - إنه كان من المقرر إدخال 4 شاحنات، إلا أن الاحتلال قرر وقفها بشكل مفاجئ وغير مبرر.. واصفا القرار بأنه يمثل ضربة جديدة للاقتصاد الفلسطينى بقطاع غزة ويعرض سلامة المواطنين وأصحاب المركبات للخطر، لعدم تجديد إطارات سياراتهم المهترئة.


وكانت وزارة النقل والمواصلات قد أوقفت سابقا إدخال الإطارات المستعملة حفاظا على سلامة المركبات والمواطنين، وسمحت بإدخال الجديد منها.


ويأتى القرار الإسرائيلى ردا على إشعال الشبان الفلسطينيين إطارات "الكاوتشوك" على حدود قطاع غزة، اليوم الجمعة، من أجل إعاقة الرؤية أمام قناصة الاحتلال الإسرائيلي.


وارتقى اليوم الجمعة، 8 شهداء وأصيب 1072 آخرون، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى لمسيرة العودة السلمية الشعبية على حدود غزة.

وأصيب 21 مواطنا فلسطينيا أحدهم بالرصاص الحي،  خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة واحدة بالرصاص الحي، و5 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، و12 بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع، و3 إصابات بحروق، خلال المواجهات التى اندلعت فى البلدة.

 

 

 


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