الإليزيه: ماكرون وبوتين تحدثا هاتفيا عن الوضع فى سوريا

الإليزيه: ماكرون وبوتين تحدثا هاتفيا عن الوضع فى سورياالجمعة، 06 أبريل 2018 12:20 م
سوريا - أرشيفية
إضافة تعليق
تحدث الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسى فلاديمير بوتين هاتفيا اليوم الجمعة، ودعا ماكرون روسيا لاستخدام نفوذها فى إنهاء الصراع بسوريا واستئناف المفاوضات الرامية للتحرك صوب انتقال سياسى.
وقال قصر الإليزيه في بيان "أبرز الرئيس ضرورة وضع نهاية للتصعيد العسكرى الذى حدث في الشهور الأخيرة من أجل حماية السكان المدنيين"، مضيفا أن الزعيمين تطرقا أيضا لأهمية العمل على عدم عودة تنظيم الدولة الإسلامية إلى المنطقة.
وقال القصر إن ماكرون عبر عن أمله في أن يمهد الحوار المنتظم بين فرنسا وروسيا لتقدم ملموس صوب التوصل لحل في سوريا.
إضافة تعليق
مخالفات بالجملة وراء غلق مقر شركة "إبسوس" بالقاهرة الجديدة نهائيا.. مصادر: كانت تمثل خطرا على الأمن القومى.. وأصدرت تقارير مغلوطة حول نسب مشاهدة القنوات.. واستغلت الاستطلاعات لمعرفة الحالة الاقتصادية بالبلاد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة