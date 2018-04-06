الإليزيه: ماكرون وبوتين تحدثا هاتفيا عن الوضع فى سوريا







رويترز

تحدث الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسى فلاديمير بوتين هاتفيا اليوم الجمعة، ودعا ماكرون روسيا لاستخدام نفوذها فى إنهاء الصراع بسوريا واستئناف المفاوضات الرامية للتحرك صوب انتقال سياسى.

وقال قصر الإليزيه في بيان "أبرز الرئيس ضرورة وضع نهاية للتصعيد العسكرى الذى حدث في الشهور الأخيرة من أجل حماية السكان المدنيين"، مضيفا أن الزعيمين تطرقا أيضا لأهمية العمل على عدم عودة تنظيم الدولة الإسلامية إلى المنطقة.

وقال القصر إن ماكرون عبر عن أمله في أن يمهد الحوار المنتظم بين فرنسا وروسيا لتقدم ملموس صوب التوصل لحل في سوريا.