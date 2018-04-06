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الجمعة، 06 أبريل 2018 02:38 م
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الأمن العراقى: تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات فى الموصل

الجمعة، 06 أبريل 2018 01:38 م
الأمن العراقى: تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات فى الموصل الجيش العراقى


أ ش أ
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى اليوم الجمعة تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات جنوب مدينة الموصل والقبض على أفرادها .

وقال المركز - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إن" الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 20 فككوا خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إجرامية، وألقوا القبض على أفرادها فى منطقة البو سيف جنوبى الموصل " .

وأضاف المركز أن العملية تمت استنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة أكدت أن العناصر التى تم القبض عليها مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤/١ إرهاب .

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت - فى وقت سابق - اعتقال سبعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى جنوب شرق مدينة الموصل.

 


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