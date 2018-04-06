الأمم المتحدة تحث إسرائيل على ضمان عدم استخدام القوة المفرطة مع الفلسطينيين

رويترز

حث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إسرائيل على ضمان عدم استخدام قوات الأمن القوة المفرطة مع المحتجين الفلسطينيين.

وقال مسئولون بوزارة الصحة إن فلسطينيا استشهد اليوم الجمعة، متأثرا بجروح أصيب بها قبل أسبوع خلال احتجاجات مع إسرائيل على حدود قطاع غزة مما يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين فى المواجهات مع الجنود الإسرائيليين والتى بدأت يوم 30 مارس إلى 20 قتيلا.

ووصل بالفعل مئات الفلسطينيين إلى منطقة الحدود اليوم الجمعة استعدادا لمظاهرة يتوقع أن تكون الأكبر منذ اليوم الأول من الاحتجاجات والذى سقط فيه معظم القتلى والجرحى.