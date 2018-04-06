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الأمم المتحدة تتابع بقلق الاحتجاجات فى غزة

الجمعة، 06 أبريل 2018 09:22 م
الأمم المتحدة تتابع بقلق الاحتجاجات فى غزة أنطونيو جوتيريس


أ ش أ
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صرح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريس يتابع بقلق الاحتجاجات فى غزة ويحث كل الأطراف على ضبط النفس وتجنب المواجهة.

 

وأخبر دوجاريك الصحفيين بأن مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف، على اتصال ببعض الأشخاص هناك لتعزيز الرسالة حول ضرورة السماح بالتظاهر السلمي، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية


وقال دوجاريك إن ملادينوف شدد على رسالته هو والأمين العام بخصوص ضرورة التأكد من عدم استخدام القوة المفرطة.
وكان جوتيريس حث إسرائيل - فى رسالة أمس الخميس - على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتفادى حدوث خسائر وشدد على الحاجة الملحة لتسريع الجهود الرامية إلى العودة إلى مفاوضات ذات مغزى بخصوص حل الدولتين.

 

 


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