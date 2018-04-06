الأقصر تعلن الحرب على "منطقة أبو الجود" أكثر منطقة عشوائية بالمحافظة







الأقصر – أحمد مرعى

أطلقت محافظة الأقصر، حربا قوية على أخطر منطقة عشوائية بقلب المدينة وهى "منطقة أبو الجود"، والتى تم تصنيفها ضمن 13 منطقة عشوائية غير آمنة بمحافظة الأقصر، وذلك بناء على التحديث الأخير للخريطة القومية للمناطق غير الآمنة، وتم بالفعل الانطلاق فى خطة كبيرة من المحافظة بالإشتراك مع صندوق تطوير العشوائيات والتطوير الحضرى بوزارة الإسكان، لحل أزمات الأهالى فى تلك المناطق التى يعيش فيها عدد لابأس به من أبناء المحافظة.

وفى هذا الصدد يقول محمد بدر محافظ الأقصر، إنه تم إعداد تحديث مؤخراً بالمناطق العشوائية وكانت على رأسها منطقة أبو الجود بوسط مدينة الأقصر، ومناطق آخرى هى (البهاجة والمدلى والرواجح والرمسيوم والطارف القديمة وهابو والعبيد والحضاروة والبروج وساحل الجرف ومعبد إسنا والترعة البنى)، وبدأت المحافظة بالفعل فى دخول مرحلة جديدة خلال عام 2018، من التطوير فى تلك المناطق لرفع كفاءة المنازل والمبانى لتنال قسطاً من حقها الطبيعى من الحكومة خلال الشهور المقبلة بدعم من صندوق تطوير العشوائيات والتطوير الحضرى بوزارة الإسكان.

ويضيف محافظ الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه كلف رجال مجلس المدينة بالضرب بيد من حديد لتطوير ورفع كفاء تلك المنطقة، كما يجرى العمل على تطوير تلك المناطق العشوائية وغير الآمنة فى مدن الأقصر والقرنة وأرمنت وإسنا والتى تبلغ 13 منطقة تم إعداد خطط تطوير لها بعد عدة جولات برفقة قيادات الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات، حيث تفقد منطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر، لبحث سبل تطوير منطقة الكوبرى ونقل الباعة الجائلين إلى منافذ بيع حضرية، وأمر بمنع تواجد الخيول والحمير وعربات الكارو الناقلة للدقيق أمام منطقة المطحن بسبب المخلفات التى تتسب فى انتشارها بشارع أبوالجود، بالإضافة إلى بحث إمكانية استغلال المساحات المتواجدة أمام المطحن لإقامة منافذ لنقل الباعة الجائلين أسفل الكوبرى.

وفى نفس السياق أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه تم البدء فى مارس الماضى بحملة كبرى لتطوير ورفع كفاءة منطقة أبو الجود العشوائية، حيث أن تلك المنطقة أصبحت منطقة كوارث نظراً لكثرة الإشغالات وتند القماش المعلقة بها فربما يحدث ما لا يحمد عقباه، مشيراً بأن هذه الحملة نجحت بإزالة كافة الإشغالات والتعديات الثابتة والمتحركة القائمة من الناحية اليمنى أسفل كوبرى ابو الجود والمطلة على شارع أبو الجود الرئيسى، وبالفعل وعلى مدار 22 يوماً الحملات حققت نجاحاً ملحوظاً منذ بدايتها وذلك من ناحية تخفيف حدة الإشغالات والتعديات ورفع كفاءة شوارع منطقة أبو الجود.

وأضاف العميد أيمن الشريف لـ"اليوم السابع"، أن الأمر فى بداية الحملات إحتاج إلى توعية أصحاب المحلات والفروشات من قبل رئاسة الحى، وإدارة المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات بالإدارة الهندسية، لتوضيح أهمية فتح جميع شوارع ابو الجود للمارة ولتسهيل أهمية جذب المواطنين للشراء والوصول لما يريدون شراءه بسهولة ويسر دون عناء، ويجرى إستكمال إزالة التعديات بشارع سوق الصنايع وتفرعاتة من قبل رئاسة حى وسط بقيادة يوسف محمد على رئيس الحى، وذلك بإزالة تند القماش أعلى أسطح المنازل الممتدة بطول الشارع وجارى الإنتهاء منها تماما.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أنه تم توجية إنذارات لأصحاب المحال وفروشات الخضر والفاكهة والملابس الكائنة بشارع مدرسة الصنايع، قائلاً: "لقد حان قرب وقت ساعة الصفر تمهيداً لرفع كفائة الشارع الرئيسى وتطويرة ثم سفلتته مع التنبية وإلزام الباعة الجائلين بعدم استغلال الطريق وذلك من أجل الحفاظ على المصلحة العامة"، موضحاً أنه تمت إزالة كافة التعديات ورفع الإشغالات أسفل كوبرى أبوالجود، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، لرفع وإزالة كافة التعديات، تيسيرا للحركة المرورية، وذلك بعد تغيير مسار خط سير السيرفيس أسفل كوبرى أبو الجود.

وخلال الحملة اليوم على مدار 22 يوماً قام رئيس المدينة بإعطاء توجيهاته بإزالة عدد من البلدورات المتهالكة تمهيداً لتركيب بلدورات جديدة مطابقة للمواصفات وذلك بمطلع وأسفل كوبرى أبو الجود ناحية مسجد الشيخ القرافى، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات الموجودة على جوانب الشوارع الرئيسية المحيطة بالمنطقة أسفل كوبرى أبوالجود ناحية إمتداد مدرسة الشهيد زرزور، والتى بدورها تعيق حركة المرور و تؤرق أهالى المنطقة والتى لاقت إستحسان كافة المواطنين القاطنين بالمنطقة، وتم فتح الشارع وتحويل مسار السرفيس مروراً بشارع صلاح سالم، كما وجه إنذارات لأصحاب المحال وفروشات الخضر والفاكهة والملابس الكائنة بشارع مدرسة الصنايع وإلزامهم بعدم استغلال الطريق، وتم إزالة تند القماش وفتح الطريق تمهيداً لفتح الشارع بدءا من اليوم، وذلك من اجل الحفاظ على المصلحة العامة، مؤكدا على حرصه التام على توفير جميع المعدات الخاصة بأزالة التعديات من عربات ولودرات من أجل إنهاء الأعمال القائمة على وجه السرعة.

وأوضح العميد أيمن الشريف، أنه يقوم بالإشراف يومياً على الأعمال والاطمئنان على سير العمل وانتظامه بشوارع أبو الجود وتفرعاتها، من حيث أعمال إزالة كافة التعديات من أعتاب وسلالم وأرصفة متهالكة ودواوين ومحازاتها بطول الشارع من الجانبين وتركيب بلدورات جديدة ومحازاتها بخط التنظيم الجديد، حيث تابعت تلك الأعمال، سيدة راشد مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، والتى أشارت إلى أنه تم رفع اليوم حوالى 15 طن مخلفات وتراكمات من أعتاب وسلالم وأرصف متهالكة، مؤكداً على تركيب بلدورات جديدة أسفل كوبرى أبو الجود حتى مدرسة الشهيد زرزور أمام المطحن، كما تم إستكمال إزالة أعتاب وسلالم وأرصفة متهالكة ودواوين بالمنطقة المجاورة للسجل العينى، إمتداد شارع أبو الجود، والتى لاقت استحسانا الأهالى القاطنين بالمنطقة وتعاونهم ورغبتهم الشديدة فى استكمال أعمال التطوير بمنطقة أبو الجود.

كما وجه رئيس مدينة الأقصر، رسالة شكر لرجال رئاسة حى وسط بقيادة يوسف محمد على رئيس الحى، وشكر لسيدة راشد مدير المتابعة الميدانية، ولمسئول قسم الإشغالات بالإدارة الهندسية على جهدهم المبذول، لتنفيذ حملات شبة يومية لرفع كفاءة وتطوير شوارع أبو الجود وأسفل كوبرى أبو الجود، وذلك خلال الفترة الماضية حتى وقتنا هذا، وجارى العمل فيها حتى الآن.

ومن جانبة قال اللواء عصام ياسين مساعد مدير أمن الأقصر، أن الحملات مستمرة لإزالة كافة التعديات وفرض الإنضباط بالمنطقة، ويطمأن قاطنى المنطقة على عدم عودة الإشغالات التى كانت تعيق حركة السير والسيارت على حد سواء، كما يقوم رجال الشرطة بمتابعة رفع وإزالة التعديات و الإشغالات القائمة على جوانب الطريق وتمهيدة باللوادر، وذلك إستكمالا لخطة مدينة الأقصر للنظافة العامة من أجل الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة ومنظومة التطوير والتجميل ورفع الكفاءة لكافة الشوارع والميادين التى تشهدها المدينة بجميع قطاعاتها.

أما سيد غريب المشرف العام على رئاسة حى وسط، فقد أعلن بأنه فى ضوء توجيهات رئيس المدينة بإعطاء الضوء الأخضر بشن حملات مستمرة للحى على منطقة أبو الجود، لافتاً بانها لا تتوقف حتى يتحقق الهدف المطلوب بفتح كافة شوارع منطقة ابو الجود بالكامل ورفع كفاءتها وتطويرها، حيث أن تلك المنطقة أصبحت منطقة كوارث نظراً لكثرة الإشغالات وتند القماش المعلقة بها فربما يحدث ما لا يحمد عقباه، مشيراً بأن هذه الحملة نجحت بإزالة كافة الإشغالات والتعديات الثابتة والمتحركة القائمة من الناحية اليمنى أسفل كوبرى أبو الجود والمطلة على شارع ابو الجود الرئيسى.

وأضاف سيد غريب، أنه طبقاً لخريطة البؤر العشوائية للإشغالات والتعديات على أملاك الدولة بمدينة الأقصر، تتصدر منطقة كوبرى ابو الجود قائمة المناطق الأكثر فوضى، لأنها تضم العديد من الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والتى باتت تحتل أرصفة الشارع من فروشات السريحة وعربات الباعة الجائلين، واستولت على نهر الطريق لتجعل مرور السيارات صعباً للغاية.

وأكد المشرف العام على رئاسة حى وسط، أن هذه الحملات حققت نجاحاً ملحوظاً منذ بدايتها وذلك من ناحية تخفيف حدة الإشغالات والتعديات ورفع كفاءة شوارع منطقة ابو الجود، مضيفاً أن هذا الأمر احتاج إلى توعية أصحاب المحلات والفروشات من قبل رئاسة الحى، وإدارة المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات بالإدارة الهندسية، لتوضيح أهمية فتح كافة شوارع ابو الجود للمارة ولتسهيل أهمية جذب المواطنين للشراء والوصول لما يريدون شراءه بسهولة ويسر دون عناء.

مجلس مدينة الأقصر يعلن الحرب على "منطقة أبو الجود" أكثر منطقة عشوائية خلال 22 يوماً







العميد أيمن الشريف: الجهات توحدت لمواجهة الخطر تجاه المواطنين بتلك المنطقة







مساعد مدير الأمن: رجال الشرطة يتواجدون دائماً لتأمين الحملات







المحافظ: لدينا 12 منطقة عشوائية آخرى يجرى العمل بها ومنطقة أبو الجود الأهم بوسط المدينة







جانب من تجميل شوارع المنطقة ورشها بالمياة قبل بدء الرصف قريباً







ازالة كافة العوائق المخلفات بمنطقة ابو الجود العشوائية







المجلس ورجال الشرطة يوجهون إنذارات مكثفة لكافة البائعين







رجال الشرطة خلال تحذير البائعين خلال الحملات اليومية بأبو الجود



