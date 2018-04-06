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الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المسجد الأقصى

الجمعة، 06 أبريل 2018 10:19 ص
الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المسجد الأقصى المسجد الأقصى


أ ش أ
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أدان الأردن، اليوم الجمعة، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المسجد الأقصى المبارك، وخصوصاً الاقتحامات الاستفزازية للمتطرفين إلى باحات المسجد بشكل يومى بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى - فى بيان اليوم الجمعة إن الأعياد الدينية اليهودية أصبحت للأسف مناسبات لزيادة التوتر فى الحرم الشريف من خلال الممارسات المُدانة والمرفوضة من قبل الجماعات المتطرفة بحماية الشرطة الإسرائيلية، التى تنتهك حرمة هذا المكان المقدّس وتستفز مشاعر المُصلين فيه. 


وأكّد المومنى أن مثل هذه التصرفات الاستفزازية وغير المسؤولة مُدانةً ومرفوضة، وتمثل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال فى القدس الشرقية، بموجب القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى، وانتهاكاً أيضاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التى تؤكد ضرورة احترام أماكن العبادة للديانات كافة، مثلما تمثل مساساً بمشاعر المسلمين فى كل مكان، مشدداً على أن الحفاظ على الهدوء فى الحرم يأتى من خلال احترام الوضع التاريخى والقانونى القائم وإدارة المكان الشرعية المتمثلة بإدارة أوقاف القدس.


وشدد الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية على ضرورة وقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية فوراً والحفاظ على الوضع التاريخى القائم فى المكان، واحترام الدور الأردنى فى رعاية المقدسات فى القدس الشرقية الذى اعترفت به معاهدة السلام بين البلدين.


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