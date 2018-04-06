الأحد المقبل اجازة للطلاب والعاملين بمناسبة عيد القيامة المجيد بجامعة بنى سويف

الأحد المقبل اجازة للطلاب والعاملين بمناسبة عيد القيامة المجيد بجامعة بنى سويفالجمعة، 06 أبريل 2018 04:38 م
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
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قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف،منح أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب أجازه يوم الأحد 8 ابريل بمناسبة عيد القيامة المجيد.
وتقدم رئيس الجامعه بخالص التهاني القلبيه للاخوه الاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيا أن يحفظ الله مصر الحبيبه .
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