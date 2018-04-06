الأحد المقبل اجازة للطلاب والعاملين بمناسبة عيد القيامة المجيد بجامعة بنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف،منح أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب أجازه يوم الأحد 8 ابريل بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وتقدم رئيس الجامعه بخالص التهاني القلبيه للاخوه الاقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيا أن يحفظ الله مصر الحبيبه .