اضبط مخالفة.. وجود أكشاك ولوحات توزيع كهرباء مفتوحة بشوارع دمياط الجديدة







دمياط - معتز الشربينى

أعرب عدد من أهالى مدينة دمياط الجديدة، عن استيائهم من وجود أكشاك كهرباء مفتوحة، وفى متناول الأطفال، الأمر الذى يهدد بوقوع كارثة محققة فى حالة عبث الأطفال بهذه الأكشاك التى تحمل جهد مرتفع.

وقد استمع "اليوم السابع" إلى شكوى الأهالى الذين طالبوا بتشكيل لجنة فنية للمرور على هذه الأكشاك.

ويقول محمود سمير موظف، إنه تم رصد عددا من الأكشاك الكهربائية المفتوحة بمناطق مختلفة بمدينة دمياط الجديدة، وخاصة فى المجاورة الخامسة بالحى الأول دمياط الجديدة، وأن هذه الأكشاك منها ما يوجد على الأرض ويوجد فى متناول الأطفال، ويمكن العبث به خاصة أطفال المدارس أثناء الذهاب والإياب إلى مدارسهم.

وطالب محمد الزهار، بتشكيل لجنة فنينة متخصصة من جهاز تنمية دمياط الجديدة، للمرور على كافة الأكشاك واللوحات التوزيع المنتشرة بأنحاء المدينة، وخاصة المزروعة بالحدائق العامة والطرقات، وكذلك أعمدة الإنارة لإعادة التأكد من إغلاقها حفاظا على حياة المارة والأطفال.



​اكشاك كهرباء مكشوفة



لوحات توزيع كهرباء