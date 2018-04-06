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الجمعة، 06 أبريل 2018 08:33 ص
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استشهاد شاب فلسطينى من قطاع غزة متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة الماضية

الجمعة، 06 أبريل 2018 08:20 ص
استشهاد شاب فلسطينى من قطاع غزة متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة الماضية شهيد فلسطينى - أرشيفية


أ ش أ
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استشهد شاب من جباليا شمال قطاع غزة، اليوم الجمعة، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلى يوم الجمعة الماضى.

وقالت وزارة الصحة - فى بيان مقتضب - إن الشاب ثائر محمد رابعة (30 عاما)، من جباليا شمال قطاع غزة، استشهد متأثرا بجروحه التى أصيب بها بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلى الجمعة الماضية.

وباستشهاد الشاب "رابعة"، يرتفع عدد الشهداء منذ يوم الجمعة الماضى فى القطاع، إلى 20 شهيدا، إضافة إلى إصابة أكثر من 1000 آخرين، فيما يستعد الفلسطينيون، اليوم، للجمعة الثانية من مسيرات العودة التى يتوقع أن يشارك فيها عشرات الآلاف من أبناء قطاع غزة تكريما لشهداء يوم الأرض.

ودعت اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة وكسر الحصار جماهير قطاع غزة للمشاركة الحاشدة فى مهرجانات تكريم وتأبين شهداء يوم الأرض فى مخيمات العودة برفح وخان يونس والوسطى وغزة وجباليا والالتزام بتوجيهات اللجان المنظمة ولجان النظام المتواجدة على الأرض.

وأكدت - فى بيان لها - جماهيرية وشعبية الفعالية وسلمية مهرجانات التأبين فى يوم الجمعة 6 أبريل 2018، مطالبة بأن تكون رسالة شعبنا للعالم بأننا شعب يريد الحياة الحرة والكريمة فى وطنه وعلى أرضه، كما أكدت استمرار الفعاليات والمسيرات الشعبية المطالبة بالعودة وكسر الحصار ورفض كل المؤامرات التى تستهدف حقه الثابت فى فلسطين.


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