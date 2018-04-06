ارتفاع عدد شهداء جمعة الكاوتشوك فى فلسطين لـ 6 أشخاص 1070مصابا







وكالات - هاشم الفخراني

أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة الفلسطينى، ارتفاع عدد الشهداء فى الجمعة الثانية من مسيرة العودة أو ما يعرف بجمعة الكاوتشوك، إلى 1070 فيما بلغ عدد المصابين 1070 فى إحصائية غير نهائية، وفق وكالة "معا" الفلسطينية.

وأفاد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة، أن من بين الـ 780 مواطنا أصيبوا 408 إصابة وصلت النقاط الطبية و310 مستشفيات الحكومية و 62 فى المستشفيات الأهلية ومن مجمل الإصابات 7 سيدات و 31 طفلا، والباقى فى عموم القطاع.

وأكدت الصحة استشهاد مواطن فى شرق المنطقة الوسطى ولا زال مجهول الهوية، إضافة إلى استشهاد الطفل حسين ماضي" 16 عاما" من سكان حى الشيخ رضوان شمال مدينة غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق غزة بعد أن ظل مجهول الهوية لبعض الوقت.

وكان الشاب مجدى رمضان شبات استشهد شرق غزة التى أصيب بها العشرات بالرصاص فيما استشهد أسامة خميس قديح 38 عاما برصاص الاحتلال شرق خانيونس.

وكان الشاب ثائر رابعة من سكان مخيم جباليا استشهد متأثرا بجراح اصيب بها الجمعة الماضية حيث جرى تشييعه ظهر الجمعة.

وتمكن العشرات من الشبان من اختراق الحدود أكثر من مرة فى رفح وخانيونس وغزة والبريج.

وأدى إطلاق قنابل الغاز إلى إصابة خمسة وأربعين فلسطينيا بحالات إغماء وتشنج فى رفح وحدها.

وشهدت الحدود فى جمعة الكاوتشوك مشاركة عشرات الآلاف من الفلسطينيين فى التظاهرات السلمية قرب الحدود فيما استعملت قوات الاحتلال المياه العادمة لإطفاء الإطارات المشتعلة دون جدوى.