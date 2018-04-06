ارتفاع الشهداء الفلسطينيين إلى 3 خلال مواجهات مع جيش الاحتلال على حدود غزةالجمعة، 06 أبريل 2018 05:05 م
غزة
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أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها، أن مصادر طبية أكدت مقتل طفل فلسطينى برصاص الإسرائيلى على حدود قطاع غزة.
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