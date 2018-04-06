





كتب محمد شرقاوى

أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها، أن مصادر طبية أكدت مقتل طفل فلسطينى برصاص الإسرائيلى على حدود قطاع غزة.

وكان فلسطينيين قد استشهدا وأصيب 250 آخرين فى قمع قوات الاحتلال لمسيرات العودة السلمية قرب السياج الفاصل لقطاع غزة.