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إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق السخنة

الجمعة، 06 أبريل 2018 09:49 م
إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق السخنة حادث تصادم - أرشيفية


السويس - سيد نون
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أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكى وميكروباص مساء اليوم الجمعة، بطريق العين السخنة.

وكان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بتصادم سيارة ملاكى مع سيارة ميكروباص "7 ركاب" أمام إحدى القرى السياحية بطريق العين السخنة - السويس.

وقال مصدر طبى السويس إن الحادث أسفر عن 6 مصابين تم نقل 4 منهم إلى مستشفى التأمين الصحى، واثنين تم علاجهما بمكان الحادث.

 


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