إصابة 5 أطفال جراء سقوط قذيفة صاروخية لجبهة النصرة على درعا فى سوريا







دمشق (أ ش أ)

أُصيب 5 أطفال بجروح اليوم الجمعة، جراء استهداف إرهابى تنظيم "جبهة النصرة" بقذيفة صاروخية على مدينة درعا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن إرهابيين من تنظيم "جبهة النصرة" يتحصنون فى منطقة درعا البلدن استهدفوا حى المطار بقذيفة صاروخية سقطت فى محيط مركز فرع للهلال الأحمر السورى، مما أسفر عن إصابة 5 أطفال أحدهم فى حالة حرجة، وتتراوح أعمارهم بين العامين والعشرة أعوام.