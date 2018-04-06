video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 أبريل 2018 01:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابة 5 أطفال جراء سقوط قذيفة صاروخية لجبهة النصرة على درعا فى سوريا

الجمعة، 06 أبريل 2018 12:11 م
إصابة 5 أطفال جراء سقوط قذيفة صاروخية لجبهة النصرة على درعا فى سوريا سوريا - أرشيفية


دمشق (أ ش أ)
إضافة تعليق

أُصيب 5 أطفال بجروح اليوم الجمعة، جراء استهداف إرهابى تنظيم "جبهة النصرة" بقذيفة صاروخية على مدينة درعا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن إرهابيين من تنظيم "جبهة النصرة" يتحصنون فى منطقة درعا البلدن استهدفوا حى المطار بقذيفة صاروخية سقطت فى محيط مركز فرع للهلال الأحمر السورى، مما أسفر عن إصابة 5 أطفال أحدهم فى حالة حرجة، وتتراوح أعمارهم بين العامين والعشرة أعوام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرصد السورى: قصف واشتباكات عنيفة فى درعا ودير الزور

الطيران السورى يستأنف ضرب بلدات تسيطر عليها المعارضة المسلحة فى درعا

روسيا: إصابة 9 أشخاص بمحافظة درعا السورية إثر قصف لمسلحين

سوريا

اخبار سوريا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
12 علامة تظهر على طفلك إذا كان ممارسًا للعبة "الحوت الأزرق".. تعرف عليها

12 علامة تظهر على طفلك إذا كان ممارسًا للعبة "الحوت الأزرق".. تعرف عليها

رئيس الأهلى السعودى يعلن ضم عبد الله السعيد

رئيس الأهلى السعودى يعلن ضم عبد الله السعيد

الأقباط يحيون "الجمعة العظيمة" بالصلاة من السادسة صباحًا حتى المساء

الأقباط يحيون "الجمعة العظيمة" بالصلاة من السادسة صباحًا حتى المساء

أسعارالسلع فى السوق المحلى المصرى اليوم الخميس

أسعارالسلع فى السوق المحلى المصرى اليوم الخميس

مخالفات بالجملة وراء غلق مقر شركة "إبسوس" بالقاهرة الجديدة نهائيا.. مصادر: كانت تمثل خطرا على الأمن القومى.. وأصدرت تقارير مغلوطة حول نسب مشاهدة القنوات.. واستغلت الاستطلاعات لمعرفة الحالة الاقتصادية بالبلاد

مخالفات بالجملة وراء غلق مقر شركة "إبسوس" بالقاهرة الجديدة نهائيا.. مصادر: كانت تمثل خطرا على الأمن القومى.. وأصدرت تقارير مغلوطة حول نسب مشاهدة القنوات.. واستغلت الاستطلاعات لمعرفة الحالة الاقتصادية بالبلاد

الهيئة الوطنية تخطر السيسى رسميا بفوزه.. المرشحان للرئاسة يقدمان بيانا تفصيليا للهيئة قبل 17 أبريل بما تم إنفاقه على الحملات الدعائية.. والجهاز المركزى يراجع حسابات حملتى المرشحين

الهيئة الوطنية تخطر السيسى رسميا بفوزه.. المرشحان للرئاسة يقدمان بيانا تفصيليا للهيئة قبل 17 أبريل بما تم إنفاقه على الحملات الدعائية.. والجهاز المركزى يراجع حسابات حملتى المرشحين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة