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إصابة 3 أشخاص فى هجوم مسلح شرق بغداد واعتقال 7 إرهابيين بمحافظة ديالى

الجمعة، 06 أبريل 2018 12:24 م
إصابة 3 أشخاص فى هجوم مسلح شرق بغداد واعتقال 7 إرهابيين بمحافظة ديالى القوات العراقية - أرشيفية


أ ش أ
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أفاد مصدر فى الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، بإصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة فى هجوم شنه مسلحون مجهولون على مقهى شرقى العاصمة بغداد.

وقال المصدر وفقا لقناة (السومرية) الإخبارية، إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة باتجاه مقهى شعبى ضمن منطقة شارع فلسطين، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح مختلفة، بالإضافة إلى أضرار مادية داخل المقهى، وأعلنت قيادة شرطة محافظة بغداد، عن إلقاء القبض على إرهابى شديد الخطورة، فى عملية أمنية وفقا لمعلومات استخباراتية.

فى سياق متصل، أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالي، اليوم الجمعة، اعتقال 7 إرهابيين فى عمليات دهم بمناطق متفرقة من المحافظة، جرى نقلهم إلى مركز أمنى للتحقيق معهم، يذكر أن قوات الأمن فى محافظة ديالى تعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال العشرات من المطلوبين للقضاء بتهم مختلفة، جنائية وأخرى إرهابية.

 


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