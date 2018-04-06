أمن الإسكندرية يضبط ألعاب نارية أجنبية مجهولة المصدر







الإسكندرية - أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق، أسفرت عن ضبط "ع.م.ا" 23 سنة صاحب فرش خردوات بدائرة قسم ثان المنتزه، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا" لحيازته وعرضه للبيع 1110 صواريخ ألعاب نارية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، وجارى العرض على النيابة.

وبمناسبة قرب أعياد الربيع شم النسيم وأعياد الأخوة المسيحيين، شن ضباط الإدارة حملة بدائرة وسط المدينة بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية "إدارة مراقبة الأغذية" للمرور على محلات وتجار بيع الأسماك المملحة والمدخنة، وتم سحب عينات من الأسماك المعروضة.. لإرسالها لمعامل التحليل بوزارة الصحة.. للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.. وذلك حفاظاً على الصحة العامة، وتم ضبط "م.ع.ح" بائع بمحل سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة، وضبط "م.خ.ا" بائع بمحل سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة، وضبط "م.ص.ف" بائع بمحل سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وجارى العرض على النيابة.

وفى مجال سحب عينات من المطاحن تم سحب 12 عينة "دقيق بلدى – قمح – ردة ناعمة" لتحليلها بمعامل وزارة التموين، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار تم ضبط 7 قضايا، وفى مجال عدم حمل شهادة صحية تم ضبط 7 قضايا.

كما نجحت مباحث الإسكندرية فى ضبط تشكيل عصابى للاتجار بالسجائر مجهولة المصدر المهربة والمحظور تداولها بالأسواق لخطورتها على الصحة العامة.. وغير خاضعة للفحص الطبى والإشعاعى وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.

تأتى تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات لمديرية أمن الإسكندرية بوجود مخزن عبارة عن قطعة أرض فضاء مسورة بقرية أبيس 8 بجوار كوبرى أبو الخير - دائرة قسم شرطة محرم بك، وقامت حملة من ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا" بالتنسيق مع ضباط الإدارة وضباط وحدة مباحث القسم.. باستهداف المخزن المشار إليه وضُبط 250 كرتونه سجائر بإجمالى 115000 علبة سجائر، وتبين هروب "خ.ع.ع" صاحب المخزن، و"م.ع.ر" مالك المضبوطات، وتم التحفظ على المضبوطات، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بضبط المتهمين الهاربين.