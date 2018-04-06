video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 أبريل 2018 02:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمريكا تدعو المتظاهرين بغزة إلى عدم الاقتراب السياج الحدودى مع إسرائيل

الجمعة، 06 أبريل 2018 02:01 ص
أمريكا تدعو المتظاهرين بغزة إلى عدم الاقتراب السياج الحدودى مع إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية


أ ف ب
إضافة تعليق

 وجّه البيت الأبيض الخميس، عشية تظاهرة جديدة من المتوقع خروجها فى قطاع غزة، دعوة للفلسطينيين من أجل عدم الاقتراب من الحاجز الحدودى مع إسرائيل حيث كان 18 فلسطينيا قد استشهدوا بأيدى جنود إسرائيليين.

وقال جايسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لعملية السلام فى الشرق الأوسط، فى بيان "إنّ الولايات المتحدة تحضّ قادة التظاهرات على أن يقولوا بشكل واضح وقوى إنّ المتظاهرين يجب أن يحتجوا سلميًا... ويجب ألا يقتربوا من السياج الحدودى بأى شكل من الأشكال".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور العالم هذا المساء.. الاحتلال يقتل فلسطينيا مع استمرار المظاهرات.. حريق يلتهم مستشفى فى إسطنبول والسلطات تجلى المرضى.. إيطاليا تفشل فى تشكيل حكومة جديدة.. و40 ألف متظاهر يطالبون بإقالة رئيس الشرطة بسلوفاكيا

جيش الاحتلال الإسرائيلى يقرر تغيير زيه العسكرى إلى "المموه"

صور.. جيش الاحتلال يقتل فلسطينيا على حدود غزة مع استمرار الاحتجاجات

الاحتلال يؤكد الإبقاء على الأوامر بشأن إطلاق النار قبل تظاهرة فى غزة

البيت الابيض

امريكا

اخبار العالم

اخبار العرب

اسرائيل

الاحتلال الاسرائيلى

غزة




لا تفوتك
فيديو.. هل أصبح ليفربول فريق محمد صلاح ؟

فيديو.. هل أصبح ليفربول فريق محمد صلاح ؟

التنظيم الدولى للإخوان يسند ملف تشويه مصر لرئيس مركز ابن خلدون بعد ضبط عبدالمنعم أبوالفتوح.. سعد الدين إبراهيم يرحب ويطالب بدعم مالى لبدء تنفيذ الخطة المشبوهة.. ويعد بالاستعانة بدول معروفة بكرهها الشديد للقاهرة

التنظيم الدولى للإخوان يسند ملف تشويه مصر لرئيس مركز ابن خلدون بعد ضبط عبدالمنعم أبوالفتوح.. سعد الدين إبراهيم يرحب ويطالب بدعم مالى لبدء تنفيذ الخطة المشبوهة.. ويعد بالاستعانة بدول معروفة بكرهها الشديد للقاهرة

فيديو وصور.. السعودية توقع اتفاقا لافتتاح 40 دار عرض سينمائية بعد إغلاقها فى السبعينيات.. و"Black Panther" أول فيلم يعرض بها بعدما تعدت إيراداته مليار دولار.. وخطة لإقامة 2500 شاشة بحلول 2030

فيديو وصور.. السعودية توقع اتفاقا لافتتاح 40 دار عرض سينمائية بعد إغلاقها فى السبعينيات.. و"Black Panther" أول فيلم يعرض بها بعدما تعدت إيراداته مليار دولار.. وخطة لإقامة 2500 شاشة بحلول 2030

"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

برنامج رامز جلال يُثير أزمة فى الأهلي.. اعرف التفاصيل

برنامج رامز جلال يُثير أزمة فى الأهلي.. اعرف التفاصيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة