أمريكا تدعو المتظاهرين بغزة إلى عدم الاقتراب السياج الحدودى مع إسرائيل

أمريكا تدعو المتظاهرين بغزة إلى عدم الاقتراب السياج الحدودى مع إسرائيلالجمعة، 06 أبريل 2018 02:01 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
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وجّه البيت الأبيض الخميس، عشية تظاهرة جديدة من المتوقع خروجها فى قطاع غزة، دعوة للفلسطينيين من أجل عدم الاقتراب من الحاجز الحدودى مع إسرائيل حيث كان 18 فلسطينيا قد استشهدوا بأيدى جنود إسرائيليين.
وقال جايسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لعملية السلام فى الشرق الأوسط، فى بيان "إنّ الولايات المتحدة تحضّ قادة التظاهرات على أن يقولوا بشكل واضح وقوى إنّ المتظاهرين يجب أن يحتجوا سلميًا... ويجب ألا يقتربوا من السياج الحدودى بأى شكل من الأشكال".
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