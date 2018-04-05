29 ألف جنيه مساعدات لـ104 أسر بقافلة اجتماعية نظمتها مديرية التضامن بالمنوفية







المنوفية _ محمد فتحى

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية قافلة اجتماعية بقرية كفرالشيخ طعيمة التابعة لوحدة كفر هلال مركز بركة السبع بإجمالى 104 أسر بإجمالى مبلغ 29 ألف و500 جنيه، تحت رعاية الدكتو الأحمدى محمد الوكيل وكيل وزارة التضامن.

وتأتى القافلة فى إطار تنفيذ قافلة اجتماعية جديدة أسبوعيا طبقًا لخطة فرع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى بالمنوفية، التى تهدف الوصول إلى المناطق البعيدة عن الوحدات الاجتماعية بالعزب والنجوع، لتقديم مساعدات لهم ،حيث تترواح قيمه المساعدة من 300 إلى 500 جنيه نقدا.