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وفد أممى يبحث استراتيجية خروج بعثة "يوناميد" من دارفور بالسودان

الخميس، 05 أبريل 2018 12:01 ص
وفد أممى يبحث استراتيجية خروج بعثة "يوناميد" من دارفور بالسودان قوات حفظ السلام


(أ ش أ)
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بحث وفد مشترك من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى الخاص باستراتيجية خروج بعثة (يوناميد) من دارفور، آخر الترتيبات المتعلقة بذلك، كما اطلع على مجمل الأوضاع بولاية شمال دارفور.

وأوضحت رئيسة الوفد مانيلا ساندره - خلال زيارتهم ولاية شمال دارفور ولقائهم الوالى بالإنابة محمد بريمة - أن الزيارة تأتى للتعرف على القضايا الأمنية والإنسانية بشمال دارفور، وطرح رؤية الأمم المتحدة الخاصة بالبعثة المشتركة "يوناميد" للمرحلة المقبلة.

وأكدت عزم الأمم المتحدة على تحقيق السلام والاستقرار بدارفور، والمساهمة فى معالجة آثار الحرب عبر مؤسساتها المختلفة.

من جانبه، أكد الوالى بالإنابة محمد بريمة، استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية، بفضل الجهود التى بُذلت من مختلف الأجهزة النظامية لتعزيز الأمن والاستقرار، لافتا إلى خلوها تماماً من الحركات المسلحة أو المتمردة.

وكشف بريمة عن خطة حكومته لبسط الأمن والاستقرار بتعزيز المراكز الشرطية ونشر النيابات العدلية لفرض القانون وبسط هيبة الدولة، بجانب خطة معالجة آثار الحرب ودعم التصالحات المجتمعية ومحاربة الظواهر السالبة ومكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى نجاح عملية جمع السلاح فى مرحلتها الأولى والتى انتظمت كافة أرجاء الولاية، الأمر الذى أسهم فى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام، موضحاً أن "يوناميد" سبق أن أخلت 6 مواقع لها بالولاية، حسب خطة الخروج .

وطالب بريمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بضرورة دعم مشروعات التنمية والإعمار و برنامج العودة الطوعية بالولاية .

 


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