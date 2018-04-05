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نقابة الصيادلة بالمنوفية تناقش دعم البحث العلمى وتأهيل أعضائها لسوق العمل

الخميس، 05 أبريل 2018 06:38 م
نقابة الصيادلة بالمنوفية تناقش دعم البحث العلمى وتأهيل أعضائها لسوق العمل لجنة الشباب بنقابة صيادلة المنوفية


المنوفية - محمود شاكر
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عقدت لجنة الشباب بنقابة صيادلة المنوفية، بمقر النقابة اجتماعها الدورى، بحضور رئيس لجنة الشباب الدكتور محمود قصد، وممثلى من شباب صيادلة المحافظة طلاب كليات الصيدلة وخريجيها، امتد الاجتماع لساعات طويلة، لوضع خطة عمل اللجنة المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود قصد، المتحدث الإعلامى للنقابة ورئيس لجنة الشباب، إن الاهتمام بشباب الصيادلة وتلبية احتياجاتهم ورفع كفاءتهم العلمية والمهنية يقع على خارطة أولويات مجلس النقابة لإيمان المجلس بأن شباب اليوم هم قيادات المستقبل والارتقاء بهم هو ارتقاء بمستقبل المهنة والوطن.

وأسفر الاجتماع عن توفير فرص تدريبية لشباب الصيادلة والخريجين، وكذلك فرص عمل من خلال النقابة فى المؤسسات الصيدلانية المختلفة من صيدليات بالمحافظة وشركات أدوية، وتنظيم فاعليات لرفع كفاءة شباب الصيادلة من خلال مؤتمرات وندوات ودورات مهنية وعلمية تنظمها وتشارك فيها النقابة لتاهيل الشباب لسوق العمل.

كما أسفر الاجتماع عن دعم البحث العلمى بين شباب الصيادلة، وتم التواصل مع مؤسسات راعية لتنظيم مسابقة متخصصة فى البحث العلمى وإعداد برنامج متكامل لتشجيع الباحثين فى المجال الدوائى، وتكثيف الزيارات العلمية لمصانع الأدوية والوقوف على مستجدات التصنيع الدوائى، وتكثيف المشاركة المجتمعية والإنسانية من خلال حملات التوعية عن الأمراض الوبائية و تداخلات الأدوية المختلفة.


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