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ناشطون سوريون: استمرار الاشتباكات مع داعش فى ريف دير الزور

الخميس، 05 أبريل 2018 08:47 ص
ناشطون سوريون: استمرار الاشتباكات مع داعش فى ريف دير الزور جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية


دمشق (أ ش أ)
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أكد ناشطون سوريون اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحى تنظيم داعش فى محيط بئر الأزرق النفطى فى ريف دير الزور الشرقى .

وقال الناشطون - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية صباح اليوم الخميس، إن مسلحى التنظيم شنوا هجوما معاكسا لاستعادة البئر بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عليه، مشيرين إلى اندلاع اشتباكات اخرى بين مسلحى التنظيم والمليشيات الموالية للنظام فى ريف مدينة البوكمال قرب الحدود مع العراق .

يأتى هذا فى وقت أعلن فيه رئيس مركز المصالحة الروسى فى سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية الجنرال يورى يفتوشنكو أن نحو 4 آلاف مسلح خرجوا مع أسرهم عبر ممر مخيم الوافدين الإنسانى فى الغوطة الشرقية، منذ بداية "الهدنة الإنسانية".

 


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