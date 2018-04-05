ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة







دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة بينما غادر 3 سفن حاويات و سفينة بضائع عامة وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة ، بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .



وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها مغادرة القطار رقم 2472 و القطار رقم 2450 بحمولة إجمالية 2679 طن، فى حين غادر 103 سيارات نقل محملة بـ4548 طن قمح وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 172834 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا.



وفى سياق متصل استقبل الميناء في الثانية مساء أمس قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر، كما شملت حركة الصادر من الميناء 12400 طن فوسفات.



