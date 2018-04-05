مقتل 20 عنصرا من ميليشيات الحوثى شمال محافظة لحج باليمن

مقتل 20 عنصرا من ميليشيات الحوثى شمال محافظة لحج باليمنالخميس، 05 أبريل 2018 09:48 م
الجيش اليمنى - أرشيفية
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لقى 20 عنصرا من ميليشيا الحوثى مصرعهم، اليوم الخميس، فى قصف مدفعى للجيش اليمنى وغارات لمقاتلات التحالف العربى فى جبهة (الشريجة) شمال محافظة (لحج).
وأوضح الجيش اليمنى، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، أن القصف المدفعى والغارات استهدف مواقع الميليشيا فى (السحي)، و(أملح)، و(ثبرة)، بين منطقتى (الراهدة) شرق تعز و(الشريجة) شمال لحج.
وأشار إلى القصف والغارات أسفرت عن تدمير عدد من الأطقم العسكرية والأسلحة الثقيلة للميليشيات.
وتشهد جبهة الشريجة تواصلا للمعارك الضارية بين الجيش اليمنى وميليشيا الحوثي، فى إطار العملية العسكرية المستمرة لاستكمال تحرير محافظة تعز.
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