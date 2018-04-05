مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال







رام الله (أ ش أ)

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

وقال شهود عيان ان 310 مستوطنين اقتحموا الأقصى وسط محاولات منهم لأداء طقوسهم التلمودية والانبطاح على الأرض.

ومن ناحية أخرى وفى حى بيت حنينا شمال القدس أيضا خط مستوطنون من منظمة "تدفيع الثمن" المتطرفة، شعارات عنصرية باللغة العبرية على عدة مركبات، وأعطبوا إطارات مركبات أخرى.

يذكر أن "تدفيع الثمن" لطالما خطت شعارات عنصرية، واعتدت على المواطنين وممتلكاتهم، ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية فى القدس، وخارجها، دون ملاحقة.