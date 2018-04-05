مركز الخدمة العامة بجامعة الفيوم ينظم دورة تدريبية عن آليات العمل التطوعى







الفيوم – رباب الجالي

نظم مركز الخدمة العامة بجامعة الفيوم اليوم الخميس دورة تدريبية عن آليات العمل التطوعى ودوره فى تنمية المجتمع وذلك بقاعة مركز الخدمة العامة بالجامعة.

حاضر فى الدورة الدكتور أحمد مرعى الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية بحضور الدكتور أحمد سليم مدير مركز الخدمة العامة بالجامعة والعاملين بالمركز و50 من الطلاب والطالبات بالجامعة.

تناولت الدورة كيفية التطوع للعمل الخيرى وأن الانسان الذى يحب العمل الخيرى هو الذى يسعى للإشتراك فى العمل التطوعى الذى يكون بدون مقابل وينبع نتيجة لنزعة داخلية لدى الفرد لتحقيق ذاته من خلال العمل التطوعى مضيفا أن مصرنا الحبيبة تحتاج إلى تضافر الجهود والتلاحم والترابط للعمل التطوعى ولابد أن يكون الجميع يدا واحدة من أجل أن تكون المشاركة الاجتماعية فعالة .

وتناولت الدورة مبادئ العمل التطوعى والتي تضمنت العمل بروح الفريق وانكار الذات، وأن التطوع يكون بالعمل أو الفكر أو الدعم، ويجب على المتطوع العمل بايجابية وعدم النظر إلى الأمور الصغيرة والبعد عن الأنا وحب السيطرة.