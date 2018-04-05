محمد بن سلمان على غلاف "التايم".. الأمير الذى يسعى لتغيير الشرق الأوسط







كتبت مريم بدر الدين

اختارت مجلة "تايم" الأمريكية، ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، لاحتلال غلافها لهذا الأسبوع، واصفة إياه بأنه الأمير الشاب الذى يسعى لتغيير الشرق الأوسط.

ونشر الحساب الرسمى لمجلة التايم، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة الغلاف، مصحوبا بتعليق:"غلاف تايم الجديد.. ولى العهد السعودى يسعى لتغيير الشرق الأوسط".