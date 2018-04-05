محمد بدر يتابع أعمال إصلاح الطرق والشوارع الضيقة بمدينة الأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

واصل محافظ الأقصر محمد بدر جولاته اليومية لمتابعة سير العمل في خطة إصلاح وصيانة الطرق بالمحافظة، حيث قام بجولة داخل شوارع مدينة الاقصر برفقة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق والنقل، وبعض القيادات التنفيذية ،وذلك لتفقد سير العمل في خطة تحسين حالة الطرق، وتمهيد الشوارع وإصلاحها لسير السيارات والمارة، والتعمق في المناطق المتوارية وبعض الحوارى والأزقة، وإصلاح شوارعها الضيقة عبر تركيب "بلاط" انترلوك " يعمل علي تسهيل حركة السير والمرور.

وقال محمد بدر محافظ الأقصر، أن تجربة تركيب بلاط الانترلوك نجحت بصورة كبيرة في الشوارع الضيقة والحواري والازقة والذي ظهر من خلال سعادة المواطنين بالشكل الجمالي للشوارع التي تم تركيبها بهذا النوع من البلاد ، لما له من منظر جمالى داخل الشوارع ، والقضاء نهائياً على الشوارع الترابية داخل مدينة الأقصر.

هذا وقد أعلن المهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق والنقل بالاقصر ، أنه تم خلال هذه الأيام إستكمال أعمال تركيب بلاط الإنترلوك ، كما يظهر فى بعض الصور الفوتوغرافية ، قبل وبعد التركيب ، حيث شملت حوارى أبو الجود وسط المدينة ، والملقطة بالكرنك ، بتكلفة إجمالية قدرها 5 مليون جنيهاً .