محافظ سوهاج: تحرير 26 محضر لمخالفات تموينية بمركز البلينا







سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أنه تم تحرير 26 محضر مخالفات تموينية فى حملة مكبرة بمركز ومدينة البلينا، ورفع 19 إشغال طريق بالتعاون مع مديرية التموين، والصحة، والطب البيطرى، والمرافق، ومباحث التموين، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، ورفع الإشغالات وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم.

ومن جانبه أوضح على رفاعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان للمحافظة، أن الوحدة المحلية قامت بحملة تموينية مكبرة، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية الصحة، ومديرية الطب البيطرى، وإدارة التموين ، والمرافق ، وتم رفع الاشغالات وضبط الأسواق بمدينة البلينا، بناحية شارع ديوان الرى بجوار مكتبة الطفل، وشارع أحمد سعد، وشارع ٢٦ يوليو، وشارع الجمهورية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر تموينية و13محضر شهادة صحية، و5 محاضر نظافة، و3 محاضر إشغالات، وتم رفع 19 إشغال طريق، وجارى تكثيف الحملات.

وشدد المحافظ، على الوحدات المحلية المختلفة بتكثيف الحملات التموينية ورفع الإشغالات، والسيطرة على الأسواق، وضبط المنتجات والسلع الغذائية المنتهية الصلاحية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.