محافظ سوهاج :بدء أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية 10 ابريل







سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة بدأت أعمال الحملة القومية الاولي لعام 2018 للترقيم والتسجيل والتحصين ضد مرض الحمي القلاعية بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 10 ابريل الجاري ، ولمدة 30 يوما بجميع مراكز وقري المحافظة ، وذلك يأتي بالتعاون مع الزراعة والثروة الحيوانية والطب البيطري للوقاية من مرض الحمي القلاعية وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة .

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد ابو ضيف مدير عام الطب البيطري ، فى بيان للمحافظة ، أنه تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات المختلفة داخل وخارج المديرية للوقوف علي آليات تنفيذ أولي الحملات القومية لعام 2018 للتحصين والترقيم ضد مرض الحمي القلاعية ، برعاية محافظ الإقليم ، وبناء علي قرار وزير الزراعة ، ونائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية

و أشار إلى ان الاجتماع ناقش معوقات العمل خلال الحملات السابقة والعمل علي تلافيها بالإمكانيات المتاحة خلال الحملات القادمة ، موجهين الشكر للدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج علي دعمه المستمر لحملات الطب البيطري .

وشدد المحافظ علي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وجميع الجهات المعنية بضرورة التنسيق مع مديرية الطب البيطري وتقديم الدعم اللازم للحملة ، والعمل علي حث المواطنين للقيام بتحصين الحيوانات ضد مرض الحمي القلاعية ، لتحقيق أهداف الحملة القومية للوصول الي النتائج المرجوة وحماية الثروة الحيوانية بالمحافظة .