محافظ دمياط: إعلان المحافظة خالية من العشوائيات بعد إنشاء 10 عمارات برأس البر







دمياط ــ معتز الشربينى

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط تعليماته بضرورة الإسراع في بدء أعمال بناء (10) عمارات لتطوير قرية الصيادين برأس البر، لتعلن بعد إنشائها المحافظة خالية من العشوائيات.

وأعلن المحافظ عن تقديم إيجار لمدة عام للمقيمين بقرية الصيادين يتراوح بين 500 : 800 جنيه قابلة للزيادة فى حالة إثبات المستأجر القيمة الإيجارية، على أن يتم إخلاء المنطقة للبدء فى أعمال الإنشاءات وتسليمها خلال عام من الإخلاء.

مؤكدا على أنه سيتم تخصيص وحدة سكنية داخل العمارات لكل مواطن أنهى إجراءات تسليم مكان إقامته الحالي، مناشدا أهالي القرية بسرعة التوجه لمجلس لمدينة رأس البر لبدء الحصول على جوابات التخصيص الوحدات السكنية.

وصرح المحافظ فى بيان أن العمارات سيتم إنشاؤها على نفس الطراز المعمارى لمدينة رأس البر وطبقا للمخطط الاستراتيجى للمدينة شاملة منطقة ترفيهية.

وكان المحافظ قد عقد اجتماعا بحضور اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد واللواء هشام الحفناوي مساعد مدير الأمن للأمن العام ورئيس مجلس مدينة رأس البر ومديري إدارات الحسابات والشئون القانونية بالديوان ومجلس مدينة رأس البر لبحث خطوات التنفيذ.