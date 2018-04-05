محافظ بورسعيد يشارك نزلاء دار الأيتام الاحتفال بـ"يوم اليتيم"الخميس، 05 أبريل 2018 03:56 م
خلال الاحتفال
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شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، نزلاء دار أيتام جمعية كفالة اليتيم بحى العرب، الاحتفال بـ"يوم اليتيم"، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية.
وأكد المحافظ، خلال كلمته بالاحتفالية، على أن أبنائنا لهم حق علينا فى توفير حياة كريمة لهم داخل الجمعية، وكذلك جميع الأطفال الأيتام بمختلف الجمعيات والهيئات، مشددًا على ضرورة توعيتهم بما يتحقق فى الوطن من انجازات وكذلك ما يحيطه من مخاطر، فضلًا عن اكتشاف مواهبهم ومهاراتهم والعمل على تنميتها، وإكسابهم السلوك الإيجابى.
وقدم محافظ بورسعيد الشكر لجميع القائمين على المؤسسة لرعاية الأبناء، وتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والتعليمية والأسرية لهم.
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