video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 أبريل 2018 04:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يشارك نزلاء دار الأيتام الاحتفال بـ"يوم اليتيم"

الخميس، 05 أبريل 2018 03:56 م
محافظ بورسعيد يشارك نزلاء دار الأيتام الاحتفال بـ"يوم اليتيم" خلال الاحتفال


بورسعيد - محمد عزام
إضافة تعليق

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، نزلاء دار أيتام جمعية كفالة اليتيم بحى العرب، الاحتفال بـ"يوم اليتيم"، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية.
 
 
وأكد المحافظ، خلال كلمته بالاحتفالية، على أن أبنائنا لهم حق علينا فى توفير حياة كريمة لهم داخل الجمعية، وكذلك جميع الأطفال الأيتام بمختلف الجمعيات والهيئات، مشددًا على ضرورة توعيتهم بما يتحقق فى الوطن من انجازات وكذلك ما يحيطه من مخاطر، فضلًا عن اكتشاف مواهبهم ومهاراتهم والعمل على تنميتها، وإكسابهم السلوك الإيجابى.
 
 
وقدم محافظ بورسعيد الشكر لجميع القائمين على المؤسسة لرعاية الأبناء، وتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والتعليمية والأسرية لهم.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة تنظم 6 احتفالات بـ"يوم اليتيم" فى مراكز الإيواء بالمحافظات

اخبار مصر

اخبار بورسعيد

اخبار المحافظات

يوم اليتيم




لا تفوتك
"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

برنامج رامز جلال يُثير أزمة فى الأهلي.. اعرف التفاصيل

برنامج رامز جلال يُثير أزمة فى الأهلي.. اعرف التفاصيل

قبل احتفالات شم النسيم.. الداخلية تضبط عشرات الأطنان من الفسيخ والرنجة الفاسدة بالمحافظات.. واتحاد الغرف التجارية ينصح المواطنين بعدم الشراء من الأسواق.. وخبراء تغذية:الرائحة الكريهة وتغير اللون من علامات التلف

قبل احتفالات شم النسيم.. الداخلية تضبط عشرات الأطنان من الفسيخ والرنجة الفاسدة بالمحافظات.. واتحاد الغرف التجارية ينصح المواطنين بعدم الشراء من الأسواق.. وخبراء تغذية:الرائحة الكريهة وتغير اللون من علامات التلف

دفتر أحوال المواطن.. مطالب للحكومة بتوفير شهادات أمان للعمال المصريين بالخارج.. أهالى الحواتم بالفيوم يستغيثون من بيع المخدرات علنا.. ماسورة مياه مكسورة منذ 5 أيام بالإسكندرية ومطالب بإصلاحها

دفتر أحوال المواطن.. مطالب للحكومة بتوفير شهادات أمان للعمال المصريين بالخارج.. أهالى الحواتم بالفيوم يستغيثون من بيع المخدرات علنا.. ماسورة مياه مكسورة منذ 5 أيام بالإسكندرية ومطالب بإصلاحها

مشجع ليفربول: مستعد أغسل ملابس محمد صلاح بس "طمنونى عليه"

مشجع ليفربول: مستعد أغسل ملابس محمد صلاح بس "طمنونى عليه"

دار الإفتاء تحرم المشاركة فى لعبة "الحوت الأزرق".. تعرف على الأسباب

دار الإفتاء تحرم المشاركة فى لعبة "الحوت الأزرق".. تعرف على الأسباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة