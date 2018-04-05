محافظ الوادى الجديد يلتقى بممثلى النقابات والجمعيات بالمحافظة







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، على أن المواطن هو الرادع الأساسى للفساد فى المصالح والهيئات الحكومية، وضرورة أن يكون إيجابياً، ويبلغ الجهات الرقابية المنوطة لإجراء التحقيقات اللازمة، مشيراً إلى أن الصدق والأمانة فى العمل هو أساس نهوض المجتمعات .

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقد اليوم بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وممثلى النقابات العامة ومنظمات المجتمع المدنى، وجميع قيادات جهاز المحافظة التنفيذى المختص .

وأشار المحافظ إلى أهمية تفعيل دور النقابات المهنية والجمعيات الأهلية، وجميع منظمات المجتمع المدنى بالمحافظة، فيما يخدم المواطنين، ويحقق مزيدا من التنمية، مؤكداً على أن النقابات والأحزاب الفاعلة بالمحافظة قادرة على تصحيح الأوضاع والمشاركة المجتمعية الجادة، وذلك من خلال البدء فى تبنى أفكار تخدم المواطنين بأيدى شباب المحافظة، وبمشاركة الجهات التنفيذية بالمحافظة .

وحث المحافظ رؤساء النقابات المهنية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، على اقتراح وتبنى فكرة لتطوير قرية وحى، والعمل على تنفيذ ذلك بأفضل شكل ممكن، وبمساعدة الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، لاتخاذها كنموذج يحتذى به، كما أدار المحافظ حواراُ مفتوحا مع الحضور، واستمع خلاله إلى أهم المشكلات ومتطلبات المواطنين ووجه بسرعة حلها .