video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 أبريل 2018 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يلتقى بممثلى النقابات والجمعيات بالمحافظة

الخميس، 05 أبريل 2018 02:45 م
محافظ الوادى الجديد يلتقى بممثلى النقابات والجمعيات بالمحافظة اللواء محمد الزملوط - محافظ الوادى الجديد


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، على أن المواطن هو الرادع الأساسى للفساد فى المصالح والهيئات الحكومية، وضرورة أن يكون إيجابياً، ويبلغ الجهات الرقابية المنوطة لإجراء التحقيقات اللازمة، مشيراً إلى أن الصدق والأمانة فى العمل هو أساس نهوض المجتمعات .

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقد اليوم بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وممثلى النقابات العامة ومنظمات المجتمع المدنى، وجميع قيادات جهاز المحافظة التنفيذى المختص .

وأشار المحافظ إلى أهمية تفعيل دور النقابات المهنية والجمعيات الأهلية، وجميع منظمات المجتمع المدنى بالمحافظة، فيما يخدم المواطنين، ويحقق مزيدا من التنمية، مؤكداً على أن النقابات والأحزاب الفاعلة بالمحافظة قادرة على تصحيح الأوضاع والمشاركة المجتمعية الجادة، وذلك من خلال البدء فى تبنى أفكار تخدم المواطنين بأيدى شباب المحافظة، وبمشاركة الجهات التنفيذية بالمحافظة .

وحث المحافظ رؤساء النقابات المهنية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، على اقتراح وتبنى فكرة لتطوير قرية وحى، والعمل على تنفيذ ذلك بأفضل شكل ممكن، وبمساعدة الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، لاتخاذها كنموذج يحتذى به، كما أدار المحافظ حواراُ مفتوحا مع الحضور، واستمع خلاله إلى أهم المشكلات ومتطلبات المواطنين ووجه بسرعة حلها .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الوادى الجديد يشهد تجربة عملية لإطفاء حريق بواسطة وحدة إطفاء متنقلة

محافظ الوادى الجديد يتفقد نماذج متنقلة للبيع ويوجه بتفعيل دور النقابات العمالية

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد

ممثلى النقافات العامة

منظمات المجتمع المدنى




لا تفوتك
"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

"القومية للبريد": تحصيل مصاريف الحج عبر مراكز الهيئة بجميع أنحاء الجمهورية

برنامج رامز جلال يُثير أزمة فى الأهلي.. اعرف التفاصيل

برنامج رامز جلال يُثير أزمة فى الأهلي.. اعرف التفاصيل

قبل احتفالات شم النسيم.. الداخلية تضبط عشرات الأطنان من الفسيخ والرنجة الفاسدة بالمحافظات.. واتحاد الغرف التجارية ينصح المواطنين بعدم الشراء من الأسواق.. وخبراء تغذية:الرائحة الكريهة وتغير اللون من علامات التلف

قبل احتفالات شم النسيم.. الداخلية تضبط عشرات الأطنان من الفسيخ والرنجة الفاسدة بالمحافظات.. واتحاد الغرف التجارية ينصح المواطنين بعدم الشراء من الأسواق.. وخبراء تغذية:الرائحة الكريهة وتغير اللون من علامات التلف

دفتر أحوال المواطن.. مطالب للحكومة بتوفير شهادات أمان للعمال المصريين بالخارج.. أهالى الحواتم بالفيوم يستغيثون من بيع المخدرات علنا.. ماسورة مياه مكسورة منذ 5 أيام بالإسكندرية ومطالب بإصلاحها

دفتر أحوال المواطن.. مطالب للحكومة بتوفير شهادات أمان للعمال المصريين بالخارج.. أهالى الحواتم بالفيوم يستغيثون من بيع المخدرات علنا.. ماسورة مياه مكسورة منذ 5 أيام بالإسكندرية ومطالب بإصلاحها

مشجع ليفربول: مستعد أغسل ملابس محمد صلاح بس "طمنونى عليه"

مشجع ليفربول: مستعد أغسل ملابس محمد صلاح بس "طمنونى عليه"

دار الإفتاء تحرم المشاركة فى لعبة "الحوت الأزرق".. تعرف على الأسباب

دار الإفتاء تحرم المشاركة فى لعبة "الحوت الأزرق".. تعرف على الأسباب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة