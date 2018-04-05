محافظ الغربيه في الاحتفال بفوز الرئيس انا خادم لكل مواطن بالمحافظة







الغربية مصطفى عادل

اكد اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربيه في كلمته في الحفل الذي اقامته المحافظة بقاعة المؤتمرات بمجمع الكليات بطنطا وبالتنسيق مع حملة كلنا معاك من اجل مصر وامانة العمال بالحمله بمحافظة الغربيه انه يفتخر بكل مواطن من ابناء محافظة الغربيه في اي مكان في المحافظه فهي المحافظه الوحيده التي احتلت المركز الاول في التصويت في الانتخابات الرئاسيه واكد انه يتقدم لجميع انحاء المحافظه بخالص الشكر والتقدير

وأضاف ان عمال غزل المحله ابهروا العالم بالمسيرة الحاشدة التي خرجت كالطوفان امام العالم فمصر وشعبها يعلم من هم ابناء وعمال غزل المحله وكان العالم اجمع يتحدث عن غزل المحله التي ابهرت العالم

واكد محافظ الغربيه ان محافظة الغربيه الاعلي تصويت والاعلي شهداء من ابناء القوات المسلحه في الدفاع عن الوطن وهذا يدل علي الوطنيه لابناء المحافطه وهذه جزور لا توجد الا في شعب اصيل وعريق

وقدم الشكر للمواطنين جميعا وكبار السن والمرضي الذين ذهبوا للحان للتصويت من اجل مصر وذوى الاحتياجات الخاصه وكل مواطن شارك في هذه الانتخابات

وفي نهاية كلمته اكد الى اننى اتشرف على اكون خادم لكل مواطن بالغربيه وانه لو بيده لحل جميع المشاكل لكل اسره من ابناء المحافظه ولكن الامكانيات التي لدينا هي المعيار

واكد انه بالنسبة لزراعة الارز بالمحافظة انة سيقوم برفع مذكره الى المهندس رئيس الوزراء بهذا الشأن لوصع نسبه لمحافظة الغربيه خلال موسم زراعة الارز المقبله