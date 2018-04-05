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محافظ الشرقية يصدر قرارا بتشكيل المجلس الإستشارى للتربية الخاصة

الخميس، 05 أبريل 2018 12:34 م
محافظ الشرقية يصدر قرارا بتشكيل المجلس الإستشارى للتربية الخاصة اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية


الشرقية- إيمان مهنا
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أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اليوم،  قراراً بتشكيل المجلس الإستشاري للتربية الخاصة برئاسة وعضوية كل من عميد كلية علوم الإعاقة بجامعة الزقازيق، ومدير مديرية التربية والتعليم و مدير مديرية الصحة، ومدير مديرية الشئون الإجتماعية، ومدير مديرية القوى العاملة، و مدير مديرية التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، و مديرإدارة الرعاية والطفولة بمديرية الصحة، و ممثل عن كل تخصص من التخصصات المعنية بمديرية التربية والتعليم،و أحد الأئمة العاملين بوزارة الأوقاف ترشحة مديرية الأوقاف المختصة ،و ممثل عن الجمعيات الأهلية بالمحافظة ، وعدد من رجال الأعمال والإعلام بالمحافظة، ويتولى أمانة المجلس مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم.

وأضاف المحافظ أن المجلس الإستشاري للتربية الخاصة يختص بـتحديد ودراسة مشكلات التربية الخاصة والطلاب ذوي الإعاقة بالمحافظة وإقتراح الحلول المناسبة في إطار السياسة العامة للوزارة، و تحديد طرق الإتصال والتنسيق مع الهيئات المختلفة في المحافظة بشأن تقديم ودعم وتمويل الخدمات في مجالات التربية والتعليم والرعاية الصحية والإجتماعية والنفسية والمهنية بمدارس وفصول التربية الخاصة، و إقتراح ودراسة مدى إمكانية إنشاء مدارس وفصول للتربية الخاصة لإعاقات جديدة بالمحافظة أو دمج بعض فئات الإعاقة في مدارس التعليم العام وإرسال هذه الإقتراحات والدراسات إلي الوزارة .

 

 


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