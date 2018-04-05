محافظ الشرقية يجازى 18 عاملا بمدرسة البطل العباسى لمغادرتهم العمل دون عذر

محافظ الشرقية يجازى 18 عاملا بمدرسة البطل العباسى لمغادرتهم العمل دون عذرالخميس، 05 أبريل 2018 06:49 م
اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
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قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية مجازاة 18 من العاملين بمدرسة البطل العباسى التابعة للإدارة التعليمية بأبو حماد، بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانونى.
جاء ذلك بعد أن قامت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة بالمرور المفاجئ على المدرسة وتبين عدم وجودهم، أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانونى على العاملين غير الملتزمين بخصم 3 أيام من الراتب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
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