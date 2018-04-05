محافظ الإسماعيلية يتفقد حديقة الخالدين إستعدادا لاحتفالات شم النسيم







الإسماعيلية – جمال حراجى

تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ما تم تنفيذه من أعمال إعادة إحياء مشروع حديقة الخالدين بالمرحلة الخامسة بمنطقة الشيخ زايد، ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير والصيانة الشاملة لرفع كفاءة الحديقة، إستعدادا لإفتتاحها خلال أعياد الربيع بعد انتهاء أعمال التطوير.

رافقه خلالها المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومتولى حسن رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، والمهندس عبد الحميد عامررئيس حى ثالث، والمهندس أسامة عبد العزيز مديرعام التخطيط العمرانى وسعاد حامد مديرعام الشئون القانونية بالمحافظة ورئيس مجلس إدارة مشروع حديقة الخالدين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك فى إطار إستكمال الاستعدادات للاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم، وتنفيذا لخطة محافظة الإسماعيلية لتطوير ورفع كفاءة جميع الحدائق العامة والأندية التابعة للمحافظة.

وتابع المحافظ خلال الجولة أعمال الصيانة اللازمة لشبكة ري المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات وصيانة أعمدة الكهرباء والإضاءة وصيانة البرجولات وألعاب الأطفال وطلاء الأسوار والأرصفة والبلدورات وصيانة النافورات، ورشاشات المياه حتى عادت الحياة من جديد للحديقة والتى كانت مغلقة ومهملة منذ فترة طويلة، وأصبحت جاهزة لإستقبال زوارها وروادها من المواطنيين، بإعتبارها أحد المتنفسات الرئيسية للمواطنيين.

وخلال الجولة أكد المحافظ على ضرورة استمرارية تنفيذ تلك الأعمال والصيانة الدورية لجميع منشآت الحديقة .