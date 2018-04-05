محافظ الإسماعيلية : لجان للتدخل السريع ومنع التعديات على الأراضى







الإسماعيلية – جمال حراجى

أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية قرار ، بتشكيل عدد من اللجان بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتدخل السريع ،ومنع ووقف أي شكل من أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو محاولة البناء المخالف فى مهدها ومن بداية ظهورها، على أن يكلف برئاسة هذه اللجان نائب رئيس المركز والمدينة أو نائب رئيس الحى.

وتضم اللجنة فى عضويتها نائب مأمور المركز أو قسم الشرطة، ومديرى كل من الإدارة الهندسية وإدارة الأشغال والإدارة الزراعية وحماية الأراضي وأملاك الدولة، وعلى أن يتولى رئيس المركز والمدينة والحي توفير العدد الكافي من العمالة والمعدات والآليات اللازمة للتعامل مع الموقف فى حينه، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن التصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لهذه الظاهرة وتطبيق وفرض سيادة القانون .

وتقوم اللجنة بمصادرة مواد البناء والتشوينات التى يتم ضبطها وحجز المعدات المستخدمة فى التعدي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع مرتكبي المخالفة وإعداد تقرير تفصيلي بالموقف كاملا للعرض على المحافظ بما تم تنفيذه .

وفى سياق أخر أصدر محافظ الاسماعيلية قرارا برقم 216 لسنة 2018 بالغلق الإداري لـ 2 منشأة طبية غير حكومية لمخالفتهم للقانون ،وكانت ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قامت بتحرير محاضر إثبات لـ 2 منشأة صحية لمخالفتهم القانون، وبناء عليه صدر قرار المحافظ بالغلق الإدارى لحين تلافى السلبيات، وشمل القرار غلق عيادة الدكتورهاني محمد سعد، والدكتور سمير الشامل على، والكائنة ببرج الشروق الدور الثانى أمام الموقف الجديد بالإسماعيلية، وذلك لعدم وجود ترخيص مكانى وعدم وجود عقد نفايات، وغلق عيادة الدكتور عبد العظيم أحمد النجار تخصص أنف وأذن وحنجرة، والكائنة بالسوق القديم القصاصين وذلك لعدم وجود ترخيص مكانى.

محافظ الإسماعيلية يشكل لجان للتدخل السريع لمنع التعديات على الأراضي ويغلق 2 منشأة صحية مخالفة

الإسماعيلية – جمال حراجى

أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية قرارا بتشكيل عدد من اللجان بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتدخل السريع ومنع ووقف أي شكل من أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو محاولة البناء المخالف فى مهدها ومن بداية ظهورها، على أن يكلف برئاسة هذه اللجان نائب رئيس المركز والمدينة أو نائب رئيس الحى، وتضم فى عضويتها نائب مأمور المركز أو قسم الشرطة، ومديرى كل من الإدارة الهندسية وإدارة الأشغال والإدارة الزراعية وحماية الأراضي وأملاك الدولة، وعلى أن يتولى رئيس المركز والمدينة والحي توفير العدد الكافي من العمالة والمعدات والآليات اللازمة للتعامل مع الموقف فى حينه، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن التصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لهذه الظاهرة وتطبيق وفرض سيادة القانون .

وتقوم اللجنة بمصادرة مواد البناء والتشوينات التى يتم ضبطها وحجز المعدات المستخدمة فى التعدي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع مرتكبي المخالفة وإعداد تقرير تفصيلي بالموقف كاملا للعرض على المحافظ بما تم تنفيذه .

وفى سياق أخر أصدر محافظ الاسماعيلية قرارا برقم 216 لسنة 2018 بالغلق الإداري لـ 2 منشأة طبية غير حكومية لمخالفتهم للقانون، وكانت ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قامت بتحرير محاضر إثبات لـ 2 منشأة صحية لمخالفتهم القانون، وبناء عليه صدر قرار المحافظ بالغلق الإدارى لحين تلافى السلبيات، وشمل القرار غلق عيادة الدكتورهاني محمد سعد، والدكتور سمير الشامل على، والكائنة ببرج الشروق الدور الثانى أمام الموقف الجديد بالإسماعيلية، وذلك لعدم وجود ترخيص مكانى وعدم وجود عقد نفايات، وغلق عيادة الدكتور عبد العظيم أحمد النجار تخصص أنف وأذن وحنجرة، والكائنه بالسوق القديم القصاصين وذلك لعدم وجود ترخيص مكانى

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محافظ الإسماعيلية

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