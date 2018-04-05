محافظ الإسكندرية يعلن دعمه لمستشفى التشوهات الخلقية







الإسكندرية - هناء أبو العز

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، دعمه الكامل لمستشفى التشوهات الخلقية، المقامة فى الإسكندرية، قائلا إن هؤلاء الأطفال جزء من المجتمع، وعدم دعمهم يجعلهم ناقمين على المجتمع بأكمله، ومساعدتهم تجعلهم من العناصر المؤثرة والداعمة فى المجتمع.

وأشار خلال كلمته فى مؤتمر "اليوم القومى الثانى لأطفال التشوهات الخلقية"، بمركز الإسكندرية الإقليمى لصحة وتنمية المرأة، اليوم الخميس، بمقر المركز، وبالتعاون مع مؤسسة "نيل الأمل"، أن وزارة الصحة تهتم بالجانب الطبى ، من حيث توفير المستشفيات اللازمة، أما الجانب المجتمعي، فيشمل دور مؤسسات الدولة بأكملها لرعاية والاهتمام بالأطفال.



وأكد سلطان، على ضرورة التمسك بالأمل، من أجل مساعدة الأطفال التى تعانى من تشوهات أو إعاقات، حتى يتم شفاؤهم، مؤكدًا أن هذا العام، هو عام ذوى الاحتياجات الخاصة، ويجب التفكير فى مبادرات تقلل من أعبائهم، مطالبًا بإنشاء مبانى مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة.



وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن المجتمع المدنى، له دور كبير فى مساعدة الدولة، لتوفير متطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما أشاد الدكتور أحمد شوقى مفتى الديار المصرية، بدور وزارة الصحة، فى دعم الأطفال المصابة بالتشوهات الخلقية، وإجراء جراحات تنقذ الأطفال من معاناتهم ومن نظرة المجتمع لهم.

وأكد شوقى، خلال كلمته "باليوم القومى الثانى لأطفال التشوهات الخلقية"، الذى أسسه الدكتور صابر وهيب، أن الإسلام لم يفرق بين طفل وآخر، بسبب ظروفه أو مرضه، فكلهم سواء فى نظر القلوب الرحيمة فمن ابتلى منهم ببعض الأمراض، ليس نقصا بل اكتمال للبشرية، كى تتعامل وتندمج مع إشعار جميع أفراده، وأنهم مؤهلون لكل شىء، وإنهم أعضاء فاعلون لهذا المجتمع.

وأكد مفتى الديار المصرية، أن المجتمعات المتحضرة المتمسكة بدينها تخصنا على الرحمة والتكافل وتوفير المناخ الصالح لرعاية هؤلاء الأطفال، رعاية خاصة طبية، أو نفسية، كى يصبحوا قوى تؤثر وتنفع للبشرية .

وقدم مفتى الجمهورية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لاعتباره هذا العام لذوى الاحتياجات الخاصة .

كما أعلن الدكتور صابر وهيب أستاذ جراحات الأطفال والتشوهات الخلقية بجامعة الإسكندرية، أن نسبة الأطفال المصابين بالتشوهات الخلقية تصل إلى مليون و350 ألف طفل متشوها خلقيا، بمعدل 30 طفلا، يوجد طفل متشوه خلقيا.

وشارك فى احتفالية "اليوم القومى الثانى لأطفال التشوهات الخلقية"، المنعقدة بمركز الإسكندرية الاقليمى لصحة وتنمية المرأة، فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، الدكتور لؤى حسن زايد مدير المركز الإقليمى لصحة وتنمية المرأة، والدكتور محمد وأنسى الشافعى نقيب صيادلة الإسكندرية، والعديد من مديرى المؤسسات الطبية بالإسكندرية.







كلمة محافظ الإسكندرية باليوم العالمى للتشوهات الخلقية



محافظ الإسكندرية ومفتى الديار المصرية باليوم العالمى للتشوهات الخلقية