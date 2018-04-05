محافظ أسوان : تدشين مجلس أمناء مصرف السيل لتحقيق الرقابة الشعبية

جاء ذلك فى إجتماع محافظ أسوان مع القيادات الطبيعية من ممثلى المواطنين بحضور السكرتير العام المساعد ومعاون المحافظ للقطاع الجنوبى ، بجانب مديرى الرى والبيئة والصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والشئون القانونية والإتصال السياسى ، بالإضافة إلى رئيس مدينة أسوان ،

أكد اللواء مجدى حجازى على أن مهمة مجلس أمناء مصرف السيل هو تحقيق التكامل والتواصل بين الجهود التنفيذية وجهود المواطنين والجمعيات الأهلية ليشعر الجميع بأن المصرف هو قضية قومية يجب أن نسعى بروح الفريق الواحد للحفاظ عليه والإستمرار فى التطهير والنظافة والتجميل ، ولذا تم تشكيل هذا المجلس بقرار من المحافظ ليكون قاعدة أساسية مستمرة فى تنفيذ مهامها على المدى الطويل.

ولفت محافظ أسوان إلى أن من نتائج زيارة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الأخيرة لمصرف السيل هو إعتماد 7 مليون جنيه ، بجانب ما تم تخصيصه من المحافظة بحوالى 6 مليون جنيه لإستكمال أعمال تأهيل وتطهير المصرف بإنشاء أسوار مع تطهير الجزء المغطى للتخلص نهائياً من التلوث البيئى والروائح الكريهة ثم رفع المواسير فى نهاية المصب وخاصة بعد الإنتهاء من مشروع المعالجة الثلاثية لمحطتى كيما 1 وكيما 2 وإستكمال مشروع إنشاء المعالجة الثلاثية بمحطة كيما 3 فى نهاية الشهر الحالى .