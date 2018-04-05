محافظة الإسكندرية : رفع درجة الاستعداد لاستقبال شم النسيم







الإسكندرية جاكلين منير

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لإستقبال أعياد شم النسيم ، مؤكدا على رفع مستوى كافة الخدمات ومتابعة أداء جميع المرافق ،خاصة أن الإسكندرية تشهد إقبالا كبيرا من مواطني الثغر وتستقبل أعداد هائلة من الزائرين، وذلك بما يكفل توفير جميع وسائل الراحة والأمان وكي تكون الإسكندرية في أبهى صورة لها لإستقبال ضيوفها من كافة المحافظات.

وشدد سلطان على رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية والمرافق برفع درجات الاستعداد القصوي لاستقبال أعياد شم النسيم ، وذلك من خلال الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين واتخاذ كل ما يلزم لتحسين ورفع كفاءتها، مؤكدا عل قيام الإدارة العامة للحدائق المركزية بتجهيز الحدائق والعمل على نظافتها ورفع كفاءتها، ومشيرا إلى أنه سيتابع بنفسه تلك الخدمات وسيقوم بعمل جولات مفاجئة لكافة الأحياء والمرافق دون سابق إنذار، للتأكد من مستوي الخدمات المقدمة.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة بشكل دائم ومستمر على مدار اليوم ، لإستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات للتعامل الفوري معها، ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة ، موجها رؤساء الأحياء والمديريات المعنية بتشكيل غرف عمليات للتدخل بشكل عاجل لوقف أي أعمال بناء مخالف وتنشيط دوريات المرور على العقارات التراثية والتنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات لرفع الاشغالات المخالفة بنهر الطريق والأرصدة ، فضلا عن توفير 2 سيارة قلاب ولودر للتدخل بحملات شرطة المرافق خلال فترة الأعياد ، ومراجعة موقف النظافة الإشغالات بجوار الكنائس بنطاق المحافظة .

وأكد المحافظ علي رؤساء الأحياء بالتواجد المستمر بالشارع والتواصل مع المواطنين، والقيام بحملات دورية بالتنسيق مع الجهات المعنية من التموين والصحة لمراجعة موقف صلاحية الأسماك والمواد الغذائية التي تستخدم خلال شم النسيم، ومراجعة موقف توفير السلع التموينية والخبز وأنابيب البوتجاز، والوقود، ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.

وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية خلال عيد شم النسيم، وتوجيه مراقبى الأغذية بمتابعة وأخذ عينات لتحليلها من أماكن تصنيع وتخزين وبيع الفسيخ مع ضرورة التحفظ على الأغذية التى أخذت عينات منها لحين ظهور نتيجة التحاليل ، مع تأجيل إجازات مراقبى الأغذية فى غير الأحوال الطارئة إلى انتهاء الاحتفالات ، فضلا عن رش الحدائق والمنتزهات بالمبيدات الحشرية ضد الحشرات الطائرة والاهتمام بنظافة المتنزهات العامة وتكثيف أخذ العينات من حمامات السباحة وشبكات مياه الشرب للتأكد من صلاحيتها .

ووجه شركات المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي بإنشاء غرف عمليات علي مدار ٢٤ ساعة، وتوفير فرق عمل متنقلة من الفنيين المختصين بالتجهيزات والمعدات اللازمة للتدخل السريع في حالة وجود أي بلاغات تعطل للمرافق، كما وجه المسئولين بمراجعة موقف الإضاءة العامة، وإصلاح كافة الأعطال بالأعمدة ومراجعة موقف الأعمدة بطريق الكورنيش والحدائق العامة، وإصلاح كافة الأعطال بالأعمدة خاصة بطريق الكورنيش والحدائق العامة والطرق الداخلية .

وفيما يخص شركة الكهرباء فقد تم التأكيد على تشكيل فرق عمل متنقلة للتدخل في حالة حدوث انقطاع للتيار الكهربائي، مع تجهيز المحولات للاستخدام إن دعت الحاجة، بالتوازي مع قيام شركة مياه الشرب بالمتابعة المستمرة لموقف منسوب المياه بنطاق المحافظة مع تجهيز عدد مناسب من الصهاريج المتنقلة للتدخل في حالة الحاجة إليها، وقيام شركة الصرف الصحي بتجهيز فرق عمل من الفنيين المتخصصين بالتجهيزات اللازمة والمعدات للتدخل السريع، فضلًا عن قيام إدارة الحماية المدنية بتكثيف عمل فرق الإنقاذ البري والبحري وإبطال المفرقعات.

على صعيد آخر أكد المحافظ علي مسئولي هيئة النقل العام بمراعاة انتظام حركة الأتوبيسات، وتوفير أتوبيسات إضافية لاستيعاب الحركة للزائرين ، مع تقليل زمن التقاطر، ومراجعة موقف نظافة أتوبيسات الهيئة وحرم الترام وعربات الترام، والتنسيق بين مشروع محطات الركاب وبين إدارة المرور لمتابعة موقف تسعيرة سيارات الأجرة والتاكسي مع عمل حملات مستمرة لضبط المخالفين، علاوة على توفير تذاكر سفر المغادرين من الإسكندرية إلى المحافظات الأخرى والقضاء علي حالات التكدس بمحطات القطارات داخل الإسكندرية والمغادرة منها والتأكد من نظافة حرم السكك الحديدية.

كما شدد المحافظ على شركة النظافة بالالتزام بالتعاقد وتحقيق مستوي نظافة يليق بهذه المدينة العظيمة، وعلى الأحياء والرقابة والرصد البيئي والمتابعة الميدانية بالمتابعة المستمرة في نطاق كافة الأحياء والمتنزهات والشواطئ بالتنسيق مع الجهات المعنية ، والتنبيه علي الأحياء والإدارة المركزية للنظافة بالتدخل السريع في حاله وجود أي تقصير من الشركة .