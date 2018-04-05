مجلس مدينة العريش يواصل استعدادته لتجهيز الشاطئ لشم النسيم

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت معدات تابعة لمجلس مدينة العريش اليوم، الخميس، أعمال تجريف ورفع الكثبان الرملية من على كورنيش العريش استعدادا ليوم شم النسيم الاثنين القادم.

وقال فيصل أبوهاشم مسئول الإعلام بمجلس مدينة العريش، إن الأعمال شملت تنظيف الكورنيش وتجهيزه لاستقبال الزوار يوم شم النسيم.

واوضح ابوهاشم أن لجنة متابعة أعمال نظافة وتجهيز الشاطئ ضمت كل من عيد بكير،محمود الكاشف، خالد عبد الرؤوف، احمدانور، حسين الجندى، ومندوبى شركة النظافة.















