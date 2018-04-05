كشف غموض العثور على جثة شاب بجوار كوبرى بصان الحجر بالشرقية







الشرقية - فتحية الديب

توصل ضباط مباحث صان الحجر بالشرقية، اليوم، إلى كشف غموض العثور، على جثة مجهولة الهوية لشاب فى العقد الثانى من العمر، بجوار كوبرى عامر بقرية رمسيس، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من العميد سامى الحسينى، مأمور مركز صان الحجر، بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية بالقرب من كوبرى عامر بقرية رمسيس، وتبين أن الجثة لشاب فى العقد الثانى، وبها شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر 732 إدارى مركز صان الحجر، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الحسينية، تحت تصرف النيابة العامة.

وتوصلت التحريات التى قام بها الرائد أحمد عبد العزيز، رئيس مباحث صان الحجر، وتبين أن المتهم " إسلام.م.خ" 15 سنة عاطل ومقيم كوبرى عامر، بإرتكاب الواقعة، لخلاف بينهما على دراجة بخارية، وتبين أنها أصدقاء، وتم ضبط المتهم بعد ساعة من إرتكاب الواقعة.



